CASH Assurances présente au Salon international des énergies renouvelables (ERA)- du 24 au 26 octobre prochain au Centre des Conventions d'Oran. CASH Assurances, en sa qualité de compagnie leader dans la couverture des risques liés au secteur de l'énergie, sera présente au Salon international des énergies renouvelables (ERA), sous la thématique «La transition énergétique pour une croissance verte», qui aura lieu du 24 au 26 octobre 2022, au Centre des Conventions d'Oran.Ce salon, qui s'inscrit dans la démarche globale visant à assurer une transition énergétique, à l'heure où les questions environnementales et de la sécurité énergétique constituent une préoccupation majeure, est un espace d'échanges et de débats entre les opérateurs et les chercheurs versés dans le domaine pour un développement durable. S'inscrivant pleinement dans cette démarche, et en tant qu'accompagnateur des investisseurs dans toutes les phases de mise en place de leurs projets, les équipes de CASH Assurances auront le plaisir de vous accueillir au niveau du stand de la compagnie, lors de cette 12e édition. À travers sa présence à ce grand rendez-vous international regroupant les professionnels activant dans ce secteur prometteur, CASH Assurances confirme son rôle de compagnie d'assurance leader dans le domaine, toujours à l'écoute et au service de ses partenaires.