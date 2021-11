La compagnie CASH Assurances sera présente au 10ème Salon «North Africa Petroleum Exhibition Conference» -NAPEC-, qui se tiendra au Centre des conventions à Oran, du 8 au 11/11/2021 et qui regroupera 650 opérateurs, issus de 45 pays et activant dans l'industrie et les services liés à l'activité pétrolière et gazière.

C'est l'occasion pour les équipes de CASH Assurances, en sa qualité de compagnie d'assurance leader dans le domaine, de rencontrer et d'échanger avec ses nombreux partenaires qui seront présents au plus grand salon professionnel des hydrocarbures et de l'énergie en Afrique et dans le Bassin méditerranéen.

Les équipes de CASH Assurances auront également l'opportunité d'exposer, aux nombreux visiteurs du salon, les nouveaux produits et services de la compagnie et leur faire découvrir sa nouvelle plate-forme numérique intégrant le service de paiement en ligne qui permet d'établir le devis, de le convertir en contrat et de payer avec la Carte interbancaire (CIB), dans un processus digital simplifié et entièrement sécurisé.

A travers sa présence à ce grand rendez-vous international regroupant les professionnels du secteur de l'énergie, CASH Assurances confirme son rôle de compagnie d'assurance leader dans le domaine, toujours, à l'écoute et au service de ses clients et partenaires.