Après un arrêt d'une semaine, l'usine de production de lait longue conservation, UHT (Ultra Haute Température), Thin-lait, a repris son service depuis avant-hier. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la direction du commerce et de la concurrence, diffusé vendredi en fin de journée sans donner davantage de détails que nous retrouverons par la suite dans l'annonce de l'entreprise où la société Tchin-Lait informe sa clientèle de la reprise de la production des laits Candia au niveau de ses usines de Béjaïa, Alger et Sétif. «Le groupe Tchin-Lait a le plaisir d'informer sa clientèle de la reprise de la production des laits Candia, au niveau de ses usines de Béjaïa, d'Alger et de Sétif», lit-on dans le communiqué rendu public vendredi. Ainsi il est mis fin aux rumeurs et autres allégations entretenues depuis quelques jours, annonçant la fermeture définitive de l'usine Candia en Algérie, suite à l'absence du lait en brique de la marque Candia dans les grandes surfaces. Des bruits qui ont fini par faire réagir les responsables de la société Tchin-Lait apportant des précisions sur l'absence de ses produits sur les étals mais également la raison ayant conduit à cette situation. La fermeture temporaire de l'usine Candia trouve sa raison d'être dans le manque de matière première. «Nous tenons à nous excuser pour cette absence momentanée, et nous nous engageons à faire tout le nécessaire pour alimenter le marché national en produits Candia, dans les jours à venir», indique la société Tchin-Lait dans ses nouvelles, précisant que «les prix des produits Candia resteront inchangés». Une précision de taille qui répond à ceux qui sous-entendant que l'arrêt de la production est fomenté en vue d'une révision à la hausse des prix, après la reprise de la production. Ni fermeture de l'usine Tchin-lait en Algérie ni hausse des prix de ses produits. La reprise de la production des laits Candia est effective depuis avant-hier. Le groupe Tchin-lait, qui produit et commercialise le lait longue conservation sous le label Candia depuis mai 2001, est une société privée, de droit algérien. Une bonne nouvelle en somme, car l'arrêt momentané de la production du lait Candida a mis la pression sur le lait en sachet, déjà fortement demandé par les couches sociales les plus défavorisées. La crise qui touche la filière lait se fait régulière ces dernières années. Sur le marché, la pression qui s'exerce depuis des mois sur le lait en sachet, au niveau de toutes les localités de la wilaya, est une réalité. Ce produit de large consommation, qui était bel et bien maîtrisé par l'industrie agro-alimentaire, vient souvent à manquer quotidiennement sur les étalages des épiciers.