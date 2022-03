À l'initiative de la direction de la santé et de la population, une campagne de sensibilisation a été lancée pour prévenir les parents d'élèves sur la Covid-19. Cette opération durera jusqu'au 17 mars. À ce titre, la DSP a mobilisé plus d'une quarantaine de médecins toutes spécialités confondues. Alors qu'une partie du staff est resté au niveau du centre culturel Al Khalifa pour orienter les citoyens, les informer et notamment pour suivre des près les consultations, l'autre partie s'est déplacée vers les écoles afin de sensibiliser les parents d'élèves de l'importance de la vaccination de leurs enfants. Les équipes médicales prendront le temps d'informer parfaitement les parents sur le vaccin et la nécessité de se faire vacciner. Par la même occasion, la DSP a fourni les derniers chiffres des personnes atteintes de Covid-19 qui fort heureusement, ont diminué. En effet, un seul cas a été déclaré, hier, positif à Constantine, ce qui ramène le taux des personnes contaminées, ont 14 023. Néanmoins, quatre patients ont perdu la vie a cause du virus, soit un total de 921 décès depuis le début de la pandémie, alors que 359 015 personnes ont été vaccinées à ce jour.