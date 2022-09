Une vaste campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus a été lancée, hier, dans la commune d'El flay par une équipe médicale de l'Epsp de Sidi Aïch au profit des femmes de la région, notamment les mariées et âgées entre 25 et 65 ans. Cette campagne gratuite de dépistage précoce se déroule le jeudi au niveau des neuf unités de soins existantes sur le territoire de la commune d' El Flay.

Elle s'étalera jusqu'à la fin du mois en cours, selon un responsable à la polyclinique d'El Flay «Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour la réussite de cette opération que nous avons entamée à partir de la salle de soins du village du chef-lieu. Notre appel pour cette campagne de dépistage a eu un écho retentissant, car déjà des dizaines de femmes sont venues, au premier jour, pour se faire dépister», affirme-t-on.

L'équipe médicale dépêchée sur place vise également la sensibilisation des femmes des localités rurales pour un dépistage précoce et la promotion de la culture du dépistage. Selon le constat des cancérologues, deux raisons principales empêchent les femmes de répondre favorablement à un appel de dépistage. Il s'agit, d'abord, de la peur de faire face à la vérité. Ensuite, il y a le tabou qui retient captives bien des femmes. Pourtant, le dépistage précoce, insiste une responsable de l'Epsp de Sidi Aïch, peut sauver des vies. «Le diagnostic précoce d'un cancer favorise son traitement efficace et augmente les chances de guérison du patient», a-t-elle soutenu. La wilaya de Béjaïa enregistre, annuellement, des centaines de cas positifs avec une prédominance du cancer du sein. Dans le cadre de cette campagne, il est prévu également des rencontres de sensibilisation et d'information sur la nutrition et la diététique. Il s'agit d'informer la gent féminine sur les meilleures manières de s'alimenter et d'alimenter sa progéniture pour un corps sain et surtout fort pour se prémunir des différentes maladies possibles. Dans la wilaya de Béjaïa des campagnes similaires sont régulièrement organisées. Pour les professionnels de la santé la prévention est une arme redoutable. Elle ne peut se faire sans se rapprocher au plus près des femmes à travers ces campagnes gratuites qui épargnent aux femmes des déplacements onéreux et une perte de temps.