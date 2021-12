Les candidats et les partis politiques en lice aux élections locales du 27 novembre écoulé «ont le droit de faire recours sur les résultats provisoires des élections». Une démarche garantie par la Constitution et la loi organique relative au régime électoral, souligne la délégation wilayale de l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). En attendant l'annonce des résultats, par le président de l'Anie, Mohamed Charfi, les partis politiques et les candidats sont dans le flou total à Annaba. Au niveau de la délégation wilayale, c'est le calme plat. Un silence de cathédrale. Hormis des candidats qui passent pour s'informer sur l'éventuelle annonce des résultats, rien ne suscite la curiosité au sein de cette instance locale indépendante des élections qui a transmis les PV de l'opération. En attendant l'annonce des résultats préliminaires, place au travail administratif. « Une fois les résultats annoncés, les candidats ont des délais pour introduire les recours, s'il y en a», a fait savoir un membre de cet organisme. Notre source précise qu' «au cinquième jour après l'achèvement du scrutin, aucun recours n'a été introduit, pour dénoncer une quelconque irrégularité dans le processus électoral». S'agissant d'éventuels recours pouvant être introduits après l'annonce des résultats préliminaires, la même source a expliqué que «ces résultats restent provisoires, afin de permettre aux candidats d'introduire leurs éventuels recours dans un délai de 48h, comme requis par la loi organique relative au régime électoral». Une loi ayant permis un déroulement serein et transparent de ces joutes électorales qui, pour la première fois, à Annaba, on n'a pas crié à la fraude.