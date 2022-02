Le weekend dernier, Kaddour Berradja, l'ex-premier président de la Cour suprême, dégommé par le pouvoir en 2013/ 2014, pour avoir tenu des propos «politiques» qui, à vrai dire, n'ont jamais été prononcés par le magistrat, qu'il était, puisqu'il était le puissant défenseur du devoir de réserve, en sa qualité e premier magistrat de la Cour suprême! Le sale temps est passé dans la douleur, et voilà une belle manière de laver l'honneur perdu en 2013, puisque le brave Berradja, a été nommé comme sénateur dans le tiers présidentiel. Un sage parmi les sages: voilà de quoi se farcir un grand commis de l'Etat, qui donnera certainement un coup de «justice» à l'institution, qu'est la chambre haute! Félicitations, Kaddour! Ce mois de février 2022, deux grands lecteurs de notre canard, ont disparu sans crier gare, victimes de la pandémie, qui n'épargne, décidément, personne! Il s'agit de l'excellent président de chambre de Blida, Hadj Rabah Barik, qui a été longtemps un grand animateur de notre page, lorsqu'il exerçait au tribunal de Koléa (cour de Tipaza), en qualité de juge, avant d'être muté à Boumerdès avec le titre de conseiller à la cour. Après quoi, il sera appelé à Blida où il contactera l'impitoyable virus, qui finira par l'emporter, il y a une dizaine de jours. Un mot sur ce juge du siège qui est parti sans avoir été remercié pour tout ce qu'il a donné au secteur! Il a même été dans les cours où les chefs étaient ses anciens... élèves! Dommage! À la même période, c'est le tour de Me Malek-Amine Touili, l'avocat d'Alger, de succomber à son tour devant les coups de boutoir du Covid- 19. Aux deux familles éprouvées, au ministère de la Justice et au bâtonnât d'Alger, nous présentons nos sincères condoléances. Qu'Allah, les accueille dans Son Vaste Eden. A Allah, nous appartenons, à Lui, nous retournons.