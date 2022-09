Les audiences pénales ont repris de plus belle après l'accalmie de juillet et août! Et lorsque nous écrivons pénales, nous pensons irrémédiablement aux coups et blessures volontaires sur les épouses, et accessoirement, les époux!

Le juges du siège font court, et disent souvent: coups et blessures volontaires sur conjoint! Allez savoir pourquoi.

Bref! Nous sommes à la fin du mois de septembre 2022, et les histoires de familles reprennent de plus belle! C'est intenable. C'est même frustrant, lourd à digérer, encore moins à relater. Il y a des conjoints qui adorent être battus, pour venir à la barre, et avant d'entrer dans la salle du huis clos, rotent et rejettent tout ce qu'il y a de dégu... face aux juges qui en ont marre, de ces spectacles, à la limite, «enfantins»!

L'audience de jeudi dernier, a vu pas moins de cinq affaires du genre, toutes reportées pour moult raisons. Mais l'une d'elles, aurait été intéressante à suivre puisqu' il s'agit d'un mari battu par Mme, armée d'une cuiller brisée à un endroit qui fait d'elle, une véritable «arme blanche», susceptible de causer de gros dommages physiques et même moraux! Ce qui est curieux, c'est le beau-père du mari agressé, qui a constitué l'avocat! «Ce n'est que justice que le papa de la femme inculpée, paie le conseil, parce qu'il est au courant de tout ce qui s'est passé, entre sa fille et son mari. Il considère qu'étant le grand- père de trois garçons, il veut couvrir et éloigner son gendre des maux, qui rongent le couple, qui n'en est pas à sa première dispute!

Le plus curieux dans tout ce méli-mélo, c'est même la présence dans le dossier d'un certificat d'incapacité de vingt jours, au profit du mari.

Le pauvre Hakim. F. ira-t-il jusqu'à demander des dommages et intérêts, à Chahra. Z. Sa «chère et bien-aimée» épouse -agresseur? Rien n'est sûr et il nous faudra attendre le 4 du mois d'octobre prochain, pour être fixé. Car, il y aura une inculpée et sa victime!