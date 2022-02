Me Drif a insisté sur le caractère d'«ingratitude des membres de la famille», qui a motivé cette énergique et salée intervention, juste de quoi arranger les choses entre les membres de la famille et son client, enfermé dans un silence qui ne disait pas son nom. «C'est mon client Rayane. F. qui a tout fait: Il a acheté les matériaux de construction et payé tout seul la main- d'oeuvre. Il a même transporté sur ses épaules les boîtes de carrelage, de peinture, de rouleaux de fil électrique et j' arrête ici la très longue liste, car ce qu' a fait ce monsieur, oui, ça en est un, et un grand, est tout simplement magnifique, en ces temps où le chacun pour soi mène la folle danse du difficile quotidien! »,a claironné l'avocate, les cheveux au vent, comme si elle venait d'achever la danse du feu, le soir dans un parc où les familles se retrouvent après un repas frugal en plein air sous les caressants rayons de lune. Le trio de magistrats était comme subjugué par la brillante intervention du conseil qui nous rappela ses magnifiques envolées en criminelle où un jeune débrouillard de Maghnia (Tlemcen) jouait sa liberté devant la non moins délicieuse et compétente présidente du tribunal criminel d' Oran, Chafia Abed-Maâlem qui avait, à cette occasion, déclaré, que le verdict avait été motivé par la très bonne prestation de l' avocate d'Alger et avait lancé son plus beau sourire en direction du conseil. C'est tout dire! La présidente avait tenu à féliciter Me Drif flattée par tant d'égards, malheureusement dans une salle d'audience de la cour d'Oran, aux ¾ vide, alors qu'elle aurait aimé que ce fut, au Palais de justice d'Alger, où elle est connue, suivie et estimée par ses pairs. dans le sens des demandes de Me Akila Teldja-Drif, qui était, ce lundi sur un nuage aussi blanc que sa dentition... Elle était si estimée par les magistrats de la cour d'Oran, qu'elle n'a jamais connu de problème dans ses déplacements à El Bahia, sa cour et ses salles d'audience.