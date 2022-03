Les diplomates ont affirmé, que leurs pays respectifs étaient prêts à coordonner avec les autorités et les services diplomatiques algériens concernés pour faciliter l'opération de passage aux frontières et l'accueil des ressortissants algériens jusqu'à leur rapatriement.

Autorités et diaspora déploient une solidarité dans l'urgence, en Ukraine et dans les pays limitrophes, pour le rapatriement des Algériens. En effet, au ministère des Affaires étrangères, c'est le branle- bas de combat pour apporter aide et assistance aux ressortissants algériens.,

L'appareil diplomatique algérien en Ukraine et dans les pays voisins est ainsi pleinement mobilisé pour assurer une assistance aux Algériens qui parviennent aux frontières des pays voisins de l'Ukraine.

Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a tenu, dimanche dernier, une réunion de coordination avec les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Hongrie en Algérie, au cours de laquelle les conditions de passage des ressortissants algériens aux frontières de ces États et la facilitation des mesures de leur rapatriement au pays, ont été abordées.

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères (AE) a d'ailleurs indiqué: «Dans le cadre du suivi de la situation de la communauté nationale en Ukraine et par souci de préserver l'intégrité de nos concitoyens et de faciliter les mesures de leur rapatriement au pays, une réunion de coordination s'est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères avec les ambassadeurs de la Roumanie et de la Pologne, et la chargée d'affaires de l'ambassade de Hongrie en Algérie. Les conditions d'accueil et de passage des membres de la communauté algérienne aux frontières de ces États en raison de la situation prévalant en Ukraine, ont été abordées». Les diplomates ont affirmé, que leurs pays respectifs étaient prêts à coordonner avec les autorités et les services diplomatiques algériens concernés pour faciliter l'opération de passage aux frontières et l'accueil des ressortissants algériens jusqu'à leur rapatriement. A indiqué le même communiqué. Cette action initiée par les autorités algériennes en collaboration avec les chancelleries, est appuyée par l'élan de solidarité dont font preuve les Algériens des pays limitrophes de l'Ukraine et qui souhaitent leur aide, notamment le refuge aux Algériens. Une aide saluée par les autorités et la diplomatie algérienne qui ont déploré le décès, survenu le 26 février à Kharkiv, du ressortissant algérien Talbi Mohammed Abdel Monaim, âgé de 24 ans. «En relation et en communion avec le père du défunt, la confirmation de cette triste nouvelle a été obtenue grâce à des démarches auprès des services hospitaliers qui nous ont indiqué que le défunt aurait succombé suite à une blessure par balle au niveau de la tête», indiquait le ministère des Affaires étrangères algérien. «S'inclinant à la mémoire de feu Talbi Mohammed Abdel Monaim, les autorités algériennes expriment leur haute appréciation aux ressortissants algériens installés dans les pays voisins qui font preuve d'une grande solidarité dans les moments difficiles, en se proposant d'héberger et d'aider leurs frères et soeurs en provenance d'Ukraine», a ajouté le communiqué des AE. Une cellule de crise au niveau du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger est à l'écoute des familles et proches des Algériens concernés par cette situation, conclut le même communiqué.