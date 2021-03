Dans la perspective de préparer la prochaine opération de distribution des logements des types location-vente et public promotionnel (Aadl), prévue l'année en cours, le directeur général a présidé, une réunion de travail en son siège départemental en vue d'assurer le bon déroulement des chantiers de réalisation de la formule Aadl à travers le territoire national. À l'ordre du jour de cette réunion, une feuille de route répondant aux instructions et aux recommandations du premier responsable de l'Aadl qui a, notamment insisté sur l'impérative coordination avec les différentes entreprises ou entités dont, entre autres, la Sonelgaz et l'urbanisme, concernées par l'achèvement des travaux de raccordement aux différents réseaux d'eau, de gaz, d'électricité, les VRD et les réseaux d'évacuation ainsi que les aménagements externes.

Pour sa part, le directeur adjoint, chargé du suivi, a également insisté sur le renforcement des chantiers et les efforts dans la réalisation des unités. Sur ce volet, les contraintes et entraves ont été évoquées, et l'adjoint au directeur général de l'Aadl, a réitéré ses recommandations pour doubler les efforts, afin d'éliminer toutes contraintes.

Le second homme à la tête de la direction générale de l'Aadl, a aussi insisté sur l'accélération des travaux de réalisation des réservoirs d'eau et l'installation des ascenseurs pour, les immeubles achevés, recommandant dans le sillage, la nécessité d'inspecter tous les logements avant leur livraison et de programmer des sorties périodiques, sur le terrain, en vue d'inspecter la qualité des travaux des logements.

Les responsables régionaux des agences Aadl ont été sommés de se conformer aux instructions et aux orientations de Mohamed Tarek Laribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Notons que cette réunion s'inscrit dans le cadre de rencontres périodiques, programmées à l'effet de veiller au bon déroulement des chantiers de réalisation des unités relevant de la formule Aadl, dont la remise des clés, si tout va bien, est prévue l'année en cours.

En sus du premier responsable de la direction générale de l'Aadl, ont pris part à cette réunion, les directeurs centraux, les secrétaires généraux et les directeurs régionaux, d'Alger Est, Alger Ouest, Annaba, Oran, Constantine et Sétif entre autres. Il faut dire que cette réunion aura permis au directeur général de l'Aadl d'avoir un aperçu sur l'avancement des projets de réalisation de cette formule tant attendue par les milliers de souscripteurs.