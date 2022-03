Un programme riche et varié durant toute une semaine a été lancé depuis, hier, en hommage aux ayants droit particuliers. C'était à l'occasion de leur Journée internationale. Bouira compte quelque 20405 handicapés dont 12494 invalides à cent pour cent. Noura Kerkoud cadre à la direction de l'action sociale de Bouira, revienT en détails sur ce nombre quand même important d'ayants droit particuliers selon la nature du handicap. Elle parle ainsi de 6703handicapés mentaux, 2846 handicapés moteurs, les non-voyants sont au nombre de 1251, les sourds au nombre de 1061 personnes et enfin 603 cas de pluri- handicapes. Il faut dire que, dans la société, à Bouira, continuent d'évoluer des individus handicapés non encore recensés. La même responsable parle de 1494 dossiers de demandes de carte d'invalides déposés au niveau de leurs services, dont 1293 dossiers étudiés où 150demandes étaient rejetées. Noura Kerkoud souligne, par ailleurs, que 834personnes dont 137 femmes, ont pu bénéficier de leurs cartes de handicapés à cent pour cent et d'ajouter que seulement deux cas de recours ont été adressés à la Commission nationale des recours et que le reste des dossiers est en cours d'étude et de validation.

Hier, à l'occasion de la Journée internationale des ayants droit particuliers et en vue d'apporter du confort et de la joie à cette frange de la société, le wali de Bouira a donné le coup de l'entame de toute une semaine d'activités dédiées particulièrement aux handicapés. Beaucoup de cadeaux ont été remis, notamment des chaises roulantes, des motos et même des livres et autres fournitures pédagogiques, fait savoir Nassima Abdelhak directrice de la bibliothèque centrale de Bouira. Mieux encore, la cérémonie était une aubaine pour l'ayant droit particulier de profiter de plein d'autres avantages à savoir les explications des services de la sécurité sociale relatives aux facilitations en ligne introduites au profit de cette frange sociale, aussi l'exposition de divers matériels et autres outillages spéciaux et comment les acquérir. Les associations activant dans ce domaine des catégories particulières actaient aussi présentes et également honorées par le premier chef de l''exécutif. La présidente de l'association Nour el Amel des cancéreux estime que les aides qu'elle vient de recevoir lui seront d'un grand apport pour le fonctionnement de son association, elle rappelle qu'elle soutient plus de 700 malades dont des cancéreux, des enfants de la lune et même des handicapés. Quant à El Arfi Naïma, la présidente de l'Union des handicapés moteurs de la wilaya précise que rien qu'un sourire à l'adresse d'un invalide lui procurera un énorme bonheur. Par ailleurs, la rencontre était une occasion aux associations d'exposer leurs doléances aux autorités locales, à l'image de l'association des personnes âgées de la wilaya, «nous devons créer une meilleures ambiance pour les vieilles et les vieux» dit-t-elle, elle réclame un siège pour son association.

Le côté festif également était présent et en force. Dans les quatre coins de la wilaya, des institutions publiques et des associations ont organisé des cérémonies musicales en l'honneur de cette catégorie particulière. Il était très réconfortant de voir des operateurs économiques et des personnes généreuses mettre la main à la poche pour redonner le sourire aux nécessiteux. Dans la commune de Chorfa à quelque 60 km- est du chef-lieu de wilaya, pour ne citer qu'un seul cas, c'est le propriétaire d'une salle des fêtes, Tarik Dahmoun, qui a organisé à sa charge,une magnifique journée au profit d'une centaine de personnes

(handicapés et leurs parents), en collaboration avec l'APC de Chorfa, une collation, des cadeaux et un gala artistique, «tout cela ne vaut rien devant le sourire et la joie que vous voyez sur le visage de ces enfants » souligne-t-il, et d'ajouter « jusqu'à ce que la mort s'en suive, cette salle sera gratuitement cédée pour toute activité caritative de quelque nature qu'elle soit».

Enfin, les habitants des localités de la daïra de M'Chédallah, rencontrés durant cette cérémonie, une région qui compte un nombre important d'enfants autistes, ou au retard mental, ont vivement exprimé leur rêve de voir le centre psychopédagogique de Bouaklan ouvert pour leurs enfants. Pour rappel, les travaux de cet établissement sont à environ 90 pour cent achevés, mais à l'arrêt depuis des années. La commission de la santé de l'Assemblée populaire nationale durant son passage, il y a quelques mois, a redonné espoir aux habitants quant au dénouement de ce problème. Le wali de Bouira également a jugé inadmissible une telle situation (trouvée en héritage) et promet d'intervenir. «L'espoir est toujours là, en attendant la résolution d'un conflit qui bloque un projet aussi important pendant des années à environ dix pour cent de sa fin», laissent entendre les associations des ayants droit particuliers et les parents de ces malades.