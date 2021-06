La rumeur qui a défrayé la chronique locale à Béjaïa, se confirme au fil du temps. Le CHU de Béjaïa est en passe de connaître un changement à sa tête. L'ex-directeur du CHU de Sétif est donné comme nouveau DG, en remplacement de Ghania Gherbi, qui a été intérimaire il y a un peu plus de deux ans au poste de DG du CHU Khelil-Amrane de Béjaïa. Hier, personne n'était en mesure de confirmer ou d'infirmer l'information. Même au niveau de la direction de la santé, on observe un silence radio. Le DSP étant en congé spécial, en raison de sa participation aux législatives du 12 juin, personne ne pouvait donc expliquer l'évolution de la situation, en somme toute surprenante, qui a provoqué un véritable buzz sur les réseaux sociaux.

Exception faite du déplacement d'une délégation de praticiens au siège de la wilaya, pour tenter de défendre le cas de l'actuelle directrice générale par intérim. L'information, parue depuis mardi matin, a été relayée intensément avec des détails précis et sur fond de commentaires tous aussi interrogatifs les uns que les autres.

Le nom du nouveau locataire est même annoncé, ce serait, à en croire les posts sur Facebook, l'ex-directeur du CHU de Sétif, qui aurait été auparavant remercié pour rendement insuffisant. Suite à quoi, cela a soulevé un tollé général au sein de la corporation mais également de l'opinion locale. Aujourd'hui, alors qu'il figure sur une liste électorale pour les législatives, son nom est cité comme futur DG du CHU de Béjaïa. Outre ces éléments d'information, l'indignation a caractérisé l'ensemble des commentaires, sur les réseaux sociaux.

Les citoyens de Béjaïa s'interrogent sur les raisons de ce changement, qui de plus l'est par «un cadre qui n'a pas fait ses preuves ailleurs», tandis que l'actuelle directrice, qui a été promue en pleine crise sanitaire, a fait des siennes sur le terrain, n'attendant que le décret de confirmation à son poste, elle, qui connaît parfaitement la maison pour avoir exercé en qualité de secrétaire générale, des années durant.

De gros défis ont été relevés, affirme-t-on dans de nombreux commentaires. Ghania Gherbi, qui occupait jusqu'à son installation le poste de SG au même CHU, s'est forgée sur la base des leçons retenues de son expérience pour remédier aux défaillances constatées dans la gestion de son prédécesseur. Jusqu'à hier matin, aucune instruction n'a été donnée dans ce sens. Même Ghania Gherbi était toujours en poste. Avant-hier, elle a même pris part à la réunion du secteur au niveau du siège de la wilaya, en vue de préparer une vaste campagne de vaccination qui s'effectuera au niveau des grands espaces comme les stades.

En définitive, Ghania Gherbi ne fera que retrouver son poste de secrétaire général du CHU