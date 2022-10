Rassurer les quelques personnes réticentes reste l'objectif des rencontres initiées par les pouvoirs locaux et les représentants de la population. C'est la priorité de l'heure, au vu des visites et des rencontres régulières effectuées par les autorités locales et de wilaya. Après la convention signée entre une société australienne et l'université de Béjaïa, une équipe de travail a été mise en place afin de mettre le projet en conformité avec les normes internationales de protection de l'environnement, notamment après que la relance de ce projet est devenue effective depuis que l'Algérie a approuvé officiellement son exploitation. Une «décision» ayant ouvert la voie à la délivrance du permis d'exploitation minière. Une mise en valeur qui risque d'être retardée du fait que des citoyens s'opposent, évoquant les conséquences sur leur environnement, notamment les habitants des villages limitrophes. C'est dans ce sens que les autorités locales et de wilaya ont entrepris, depuis, une campagne de sensibilisation et d'explications pour convaincre les personnes réticentes. Après avoir procédé au lancement de la campagne de labours-semailles et entendu les préoccupations des agriculteurs, soulignant la disponibilité de l'Etat, à travers la direction des affaires agricoles, à accompagner tous les paysans dans leurs projets, le chef de l'exécutif a jugé utile de rendre visite aux villageois qui ne cessent de l'interpeller sur les risques qu'ils encourent au lancement du projet d'exploitation de la mine de zinc et de plomb à Tala Hamza, dans la daïra d'Amizour. Située entre les communes d'Amizour et de Tala Hamza, l'exploitation de cette mine est toujours sujette à des oppositions. C'est dans le cadre de la série de rencontres et de sorties sur le terrain, programmées avec les habitants concernés, que s'inscrit ce déplacement au village d'Ath Bouzid, dans la commune de Tala Hamza. Accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, ainsi que du chef de daïra de Tichy et du président de l'Assemblée populaire communale de Tala Hamza, le wali a rencontré les représentants de ces villages avec lesquels il a fait le point sur leur inquiétu de liée à la réalisation de ce projet. Les villageois en ont profité pour soulever une nouvelle fois leurs problématiques liées au développement local. De ce point de vue, les citoyens ont apprécié l'initiative, estimant que ce projet ajouterait un apport économique à leur commune, mais sans omettre de soulever leur seul souci lié à l'impact sur l'environnement, la santé et la population. Sur cette question, le chef de l'exécutif de la wilaya a rassuré les habitants de ce village sur cet aspect, leur rappelant les avantages attendus à travers ce projet, en termes de développement local et de création d'emplois pour les citoyens et les jeunes de la région. L'ensemble du projet devrait créer 700 emplois directs et 4 000 indirects. Il s'engagera par la suite, à faire profiler en premier lieu les résidents de la région, qui occuperont une grande partie des postes de travail créés. Dans la foulée, le wali évoquera les instructions et les arrêtés du président de la République afin de créer toutes les conditions sanitaires et techniques nécessaires à la bonne exploitation de ce projet minier. Pour convaincre davantage, le wali a donné des garanties concernant les préoccupations et les craintes des citoyens, notamment celles liées à la protection de l'environnement, mettant en exergue toutes les études nécessaires réalisées afin d'évaluer l'impact environnemental de l'exploitation de la mine et la méthode retenue et approuvée, avec les exigences environnementales et la spécificité de la mine. Après cette entrevue qui a été d'une importance capitale, le wali et sa délégation ont inspecté le projet d'aménagement des entrées de la ville de Béjaïa, qui vise à améliorer l'entrée de la ville, à travers la réhabilitation de la capitale des Hammadides à la hauteur de sa valeur historique et touristique. Ce programme comprend l'aménagement de l'entrée de la ville, au rond-point Bir-Eslam, à la gare routière.