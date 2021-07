Le cadre de l'Etat terminait la peine d'emprisonnement, lorsqu'il apprendra plus tard que la juge qui l'a si injustement condamné au «ferme», venait d'être balayée de la magistrature, pour «complicité de faux» et grâce à de solides épaules, on condamna au registre «RDC» son adjointe, une magistrate fille de martyr de la grande et glorieuse révolution de Novembre 1954, épouse d'un avocat, et on ferma les yeux pour jeter cette juge aux oubliettes! Mutée dans l'anonymat le plus total, à la Cour suprême où elle occupe, depuis, un siège qui n'a rien à voir avec l'application de la loi ni les poursuites ni même la prise d' une quelconque décision concernant un vice de forme qui permette de casser et de renvoyer le dossier à la cour d'appel.

Aujourd'hui, venue à temps, sauver les magistrats, leur noble boulot et balayer les malappris, les rapporteurs, les mal intentionnés, les envieux, les menteurs, les à-plat-ventristes, les brosseurs, les trafiquants, les cupides et autres moches opportunistes de tous bords, une nouvelle ère s'installa bon gré, malgré tout, et la chancellerie, depuis maintenant, un peu plus de 2 ans et demi, où s'échinent du matin jusque tard le soir, des cadres presqu'invisibles, ceux-là même qui font que la noble magistrature se dépoussière, dans la dignité, le sérieux et la bienséance, tant bien que mal!