Le secteur de l'éducation connaît une situation des plus compliquées en ce début d'année scolaire 2022/2033. Une situation relative essentiellement et particulièrement à la tâche laborieuse du suivi de l'assiduité des élèves en matière d'absence dans les différents niveaux et paliers de l'éducation. En effet, le secteur de l'éducation fait face à un problème inédit de son histoire: l'absence d'appariteur chargé de la collecte des absents. En effet, depuis que les agents exerçant dans le cadre du pré-emploi sont pratiquement tous intégrés, le problème du suivi des absences affecte désormais, tous les établissements scolaires au niveau national. Une situation que doit impérativement prendre en charge le ministère de l'Éducation nationale avant qu'il ne soit trop tard. Une situation qui pourrait connaître des conséquences négatives, voire même désastreuses. Il faut signaler qu'en l'absence d'une réglementation claire et objective en la matière, les chefs d'établissement ont été contraints d'adopter des solutions de replâtrage pour assurer le suivi de l'assiduité des élèves. Du coup, ils faisaient appel aux ouvriers professionnels et autres éléments du pré-emploi pour assurer cette importante mission.

Conformément à la réglementation en vigueur, ni les superviseurs, ni les adjoints d'éducation, ni les adjoints principaux d'éducation ne sont donc concernés par la mission de la collecte des absents. Le décret exécutif numéro 08-315 du 11 octobre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'Éducation nationale, modifié et complété par le décret exécutif numéro 12-240 du 29 mai 2012, enregistre un vide juridique en matière de la tâche relative à la mission de la collecte des absents et ne prévoit pas de fonctionnaire pour assurer la mission de faire circuler «la feuille d'absence quotidienne». L'arrêté ministériel numéro 65 du 20 février 2011 définit clairement, dans son article 18, le mécanisme de suivi de l'assiduité des élèves: «.... Les adjoints et les adjoints principaux d'éducation sont chargés d'enregistrer les absences des élèves dans les différents registres et autres documents réglementaires après le retour de l'agent chargé de ‘'ramasser'' les absences. En cas d'absence de l'agent, les adjoints et les adjoints principaux d'éducation sont chargés exceptionnellement d'accomplir cette mission...» nous déclare l'ex-secrétaire général de la direction de l'éducation M. Bezza Benmansour, l'actuel proviseur du Technicum de Sidi Aich, avant d'ajouter:

«Malheureusement la durée de vie de cet arrêté n'a pas dépassé les 40 jours. Il est amendé par l'arrêté du 30 mars 2011 qui décharge les adjoints et les adjoints principaux d'éducation de la mission de «collecte» des absents au niveau des salles de cours même en l'absence de l'agent affecté à cet effet».

Malgré le dispositif existant dans le passé récent en matière de suivi de l'assiduité des élèves, le phénomène de l'absentéisme a gagné nos établissements scolaires. Alors qu'en est-il cette année en l'absence de tout instrument de contrôle. Le risque est énorme. Les élèves sont livrés à eux- mêmes. Ils font face, désormais, à la renonciation scolaire, au décrochage, à l'abandon.

Les associations des parents d'élèves censées défendre les intérêts de leurs progénitures sont plus qu'interpellées. L'urgence est signalée.