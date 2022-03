Les incendies de forêt qui ont frappé de plein fouet la région de Béjaïa et plus largement la Kabylie semblent avoir donné à réfléchir aux responsables de la wilaya qui vient de prendre des mesures de vigilance et de lutte en prévision de l'été prochain.

Le chef de l'exécutif de la wilaya a procédé avant-hier à l'installation d'un comité,voire d'une cellule de wilaya pour la protection des forêts. Ce nouvel organe est composé du directeur des forêts, la direction de la Protection civile, divers services et directions liés à la protection des forêts.

Ce comité aura pour mission d'adapter et mettre à jour un plan de lutte et de prévention des feux de forêt.

Le comité approuve les dispositions prévues dans le plan incendie de forêt, et émet un plan opérationnel qui définit le rôle de chaque institution concernée par la protection des forêts et les moyens à mobiliser. Les membres du comité de protection des forêts se réunissent au début de chaque saison pour mettre en oeuvre les dispositions du Comité national de protection des forêts et identifier les domaines d'intervention des différentes institutions concernées. À la fin de chaque saison, un rapport explicatif est remis au Comité national de protection des forêts, selon un communiqué de la cellule de communication de la wilaya.

Prévenir, c'est guérir. À travers ce comité, il est question de parer à toute éventualité. Les incendies d'été, qui peuvent naître à partir de n'importe quoi doivent être repérés à temps pour éviter des catastrophes écologiques et humaines. Tout comme il est nécessaire, voire impératif de procéder au désherbage des abords des routes comme cela se faisait dans la temps. Il est évidemment clair que ce comité travaillera en étroite collaboration avec les services communaux, dont les responsables connaissent parfaitement le terrain pour aider à identifier les endroits susceptibles de constituer des lieux de départ des feux. Ce comité aura donc à préparer la campagne de prévention et de lutte contre les incendies de forêt pour l'année 2022, dont l'objectif principal est le renforcement de la coordination entre les différentes parties impliquées dans le Système national de lutte contre les incendies, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et contrôler efficacement ce fléau. Il est utile de rappeler que la région de Béjaïa a été fortement touchée par les incendies qui s'étaient déclenchés à différents endroits de la wilaya de Béjaïa. des pertes humaines et des dégâts matériels étaient considérables. Ce qu'avaient vécu les populations des villages ne devrait plus arriver si des mesures de prévention sont prises à temps et avec la collaboration de toutes les parties concernées, y compris les habitants à travers la sensibilisation du mouvement associatif et les comités de villages.