L’exécutif de la wilaya de Béjaïa s’apprête à organiser un concours de la commune la plus propre et de la plage la plus propre de la wilaya de Béjaïa. C’est ce qu’ a indiqué un communiqué de la cellule de communication. Lors de la réunion consacrée à la préparation de la saison estivale 2022, le wali a annoncé l’organisation du concours « Municipalité la plus propre » et « Plage la plus propre » au niveau de la wilaya. Le secrétaire général de la wilaya, le directeur de l’administration locale, le directeur du tourisme et le directeur de l’environnement, ainsi que les chefs de daïra et directeurs exécutifs concernés, ont été chargés d’initier la préparation du concours avec la participation de citoyens et d’associations activant dans le domaine de l’environnement, ajoute le même communiqué, qui fait état également de la mise en place de commissions dans le cadre de ce concours. L’objectif ciblé, à travers cette initiative, s’articule autour de la nécessité de préserver l’environnement et d’améliorer les conditions de vie de la population, tout en consolidant la culture environnementale par la sensibilisation des citoyens à la nécessité de préserver l’environnement pour redonner le caractère esthétique des villes et des quartiers, créer la concurrence et l’esprit d’initiative entre les communes dans le domaine du maintien de la propreté du territoire de la commune et de ses abords et de les présenter sous un aspect décent et beau, ainsi que le suivi de la concrétisation des programmes locaux et l’encouragement des projets de services enregistrés dans le domaine de l’amélioration de la réalité environnementale. Une importante cagnotte d’argent, dont le montant n’a pas été dévoilé, sera remise à la municipalité lauréate. Les critères de sélection adoptés, pour le choix de la commune et la plage les plus propres, seront basés sur la propreté des abords généraux de la commune et le plan d’hygiène approuvé, la réalisation et la préparation des programmes d’aménagement tels que les routes, les trottoirs, les places publiques et les façades extérieures de l’environnement urbain, ainsi que l’efficacité de l’action des associations locales spécialisées dans la protection de l’environnement.

Une bonne initiative en somme, qui intervient à la veille du mois sacré, un mois qui se singularise par une surconsommation alimentaire et donc des déchets ménagers qui décuplent allègrement. Inciter le citoyen à plus de vigilance et de souci pour la préservation de son entourage naturel avec au bout une récompense alléchante ne peut que produire un effet positif dans les comportements quotidiens. Et lorsqu’on constate la réalité actuelle on ne peut que saluer cette initiative. Avec ce concours, la wilaya emboîte le pas à l’Assemblée populaire de wilaya qui a déjà organisé deux éditions du même genre. L’expérience des deux derniers concours lancés par l’Assemblée populaire de wilaya, qui se sont soldése par l’amélioration conséquente du cadre de vie de nombreux villages participants laisse croire que cette nouvelle initiative de la wilaya pourrait déboucher sur des résultats similaires d’autant plus que l’on est à la veille de la saison estivale et que ce concours concerne également la propreté des plages.