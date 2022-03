L'opération de la pose des bacs spéciaux pour la collecte des déchets en plastique à travers les quartiers de la ville de Béejaïa vient d'être lancée. Une nouvelle campagne de lutte contre les déchets en plastique prend forme et d'une nouvelle manière. En effet, celle-ci se veut permanente, contrairement à celle initiée durant les mois et les années précédentes. Des bacs spécialement conçus pour accueillir tout ce qui est déchet en plastique voient le jour dans différents quartiers de la ville. Les organisateurs invitent les citoyens à plus de responsabilité. Ce geste facile qui consiste à trier ses propres déchets chez soi en sélectionnant le plastique dans un sac poubelle à part et ensuite le déposer dans les bas spécialement conçus à cet effet.

La campagne de sensibilisation et d'information lancée par l'association «Empreinte du bien» sur les réseaux sociaux commence par montrer les conséquences de la négligence citoyenne en matière de rejet des ordures n'importe où et n'importe comment. Si jusque-là les ambassadeurs de l'environnement s'attelaient à effectuer des opérations de nettoyage des plages et du fond marin du littoral béedjaoui en ramassant des déchets en plastique et autres détritus, cette association tente une nouvelle formule qui a l'avantage de s'inscrire dans la durée. Les explications relatives à la récupération et au recyclage des déchets, à la reconversion du Gplc, aux intoxications alimentaires, aux MTH, aux incendies et à la préservation de l'environnement contre les différentes pollutions, sont données comme justificatifs de cette opération de déplastiquage, qui a touché plusieurs secteurs, tels que Sidi Ali Lebher, les 600 Logements, la mosquée d'Ighil Ouaazoug, en attendant d'autres quartiers de la ville. 14 bacs en forme de bouteilles seront installés, indique un membre de l'association «Empreinte du bien». Le constat est catastrophique à Béjaïa. Sur les routes nationales, les abords des deux plus importants oueds de la wilaya de Béjaïa, à savoir oued Agueriuon et l'oued Soummam, des dépôts sauvages de déchets, comme on en compte par milliers dans tout le pays, sont visibles avec leurs inconséquences sur l'environnement. Dans ces milieux des ordures et des produits dangereux, des pères de famille et leurs enfants viennent chercher de quoi gagner leur pain quotidien. Ils font le tri eux-mêmes en l'absence d'une politique environnementale étudiée.

Des décharges à ciel ouvert couvrant plusieurs hectares, des deux côtés des cours d'eau qui ne charrient plus que des eaux usées noirâtres et nauséabondes. C'est le spectacle qui frappe quiconque emprunte la R.N.26 qui longe l'oued Soummam et la R.N. 09 sur dans la région Est de la wilaya. Chaque jour, des camions-bennes viennent y déverser près de 300 tonnes d'ordures ménagères des différentes localités relevant des communes situées sur les deux rives des deux oueds. Comme presque partout dans le pays, faute de tri et de traitement, tous les déchets ménagers finissent dans les lits des oueds, puis au fond de la mer. Plus exactement en cette période, la grande bleue prend sa revanche en rejetant tout sur les plages, qui deviennent instantanément des décharges. Le gros des budgets alloués aux communes pour la préparation de la saison estivale est alors consommé dans la levée de tous ces déchets rejetés par la mer. Le constat effectué ces jours-ci au niveau des différentes plages explique en gros le souci partagé par les membres de cette association. «Faisons un tri sélectif de nos ordures, nous éviterons les catastrophes naturelles et nous soignerons notre image d'homme civilisé», semblent dire les initiateurs de cette campagne de collecte des déchets en plastique.