Alors que la saison estivale n'est pas encore lancée officiellement, voilà que déjà, elle fait parler d'elle, non pas en matière de flux d'estivants, mais de la liste macabre des accidents qui endeuillent des familles. En moins de quarante-huit heures, la région de basse Kabylie a enregistré deux accidents mortels, une noyade et une électrocution. Un nouveau décès d'un motocycliste a été enregistré malheureusement dans la soirée d'avant-hier au lieudit Tikansrine, commune de Souk-El-Tennine. Il s'agit du nommé A. Merah, âgé de 47 ans. Il est entré en collision avec un véhicule léger. Il décède sur place. La veille, c'était un enfant de 10 ans, qui s'est noyé dans l'oued Oued-Aguerioune. Le défunt, B. Rayane, âgé de 10 ans est originaire du village Tizi-El-Oued, commune de Melbou. Un autre motocycliste répondant aux initiales Z. Hakim, âgé de 37 ans, a trouvé la mort après une collision avec un véhicule léger survenu au niveau de la ville de Tichy à la hauteur de l'hôtel Grand Bleu. «Nos secours ont intervenu cet après-midi vers 15h12, suite à un accident de la circulation, pour une collision entre un véhicule léger et une moto, sur la RN-09 à la hauteur du Grand Bleu, commune et daïra de Tichy, causant la mort du motocycliste, âgé de 37 ans, Z. Hakim, transféré vers la morgue de l'hôpital d'Aokas», indique le communique de la Protection civile de Béjaïa. Mais le drame qui a suscité beaucoup de réactions, reste la mort d'une jeune fille et la blessure d'un enfant après avoir subi une électrocution provenant d'un poteau électrique. Les habitants de la commune d'Aokas en particulier et de la wilaya de Béjaia en général, sont consternés après ce drame tragique, qui s'est soldé par la mort d'une fillette de 9 ans et la blessure d'un enfant, suite à un fort choc électrique d'un poteau électrique sur le trottoir, délaissé par la commune d'Aokas. La force du choc électrique a été suffisante pour causer la mort directe de la jeune fille innocente, tandis qu'un autre enfant a été blessé après avoir été soumis au même choc électrique. Ce dernier se trouve toujours à l'hôpital d'Aokas sous les soins intensifs. Le père de la fille a confirmé que «sa fille avait été électrocutée par un lampadaire alors qu'elle se rendait au magasin pour acheter des produits de première nécessité».

Malak Makhloufi était âgée de neuf ans. Elle était en compagnie d'un enfant de 6 ans, Achille Gigli. La justice doit ouvrir une enquête pour négligence qui a conduit à la mort. A noter enfin, ce feu de forêt enclenché à Boufetloune sur la RN75, au lieudit Boufetloune, commune d'Amizour. Un feu rapidement circonscrit par les agents de la Protection civile et des forêts.