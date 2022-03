L'Organe national pour la protection et la promotion de l'enfance cherche à désigner à l'avenir ses délégués à travers les wilayas. C'est ce qu' a révélé la déléguée nationale à la protection et à la promotion de l'enfance, Meriem Cherfi, jeudi, dans son intervention sur les ondes de radio Soummam, en marge de sa visite à Béjaïa.

Les efforts consentis par la Commission nationale pour la protection et la promotion de l'enfance, visent l'implication d'autres acteurs dans ce domaine, la formation de militants au niveau des associations concernées par l'enfance pour créer un réseau de la société civile qui contribue à la promotion des droits de l'enfant par la sensibilisation et le signalement des cas de violation de ces droits, afin de permettre d'intervenir rapidement et d'éviter les dangers qui menacent cette catégorie dans le milieu où ils vivent.

Meriem Cherfi a été reçue dans la matinée par le wali, le président de l'Assemblée populaire de wilaya, des parlementaires des deux chambres du Parlement, le secrétaire général de la Commission nationale de protection et de promotion de l'enfance, le directeur de la protection de l'enfance au sein de ladite commission et le représentant local du médiateur de la République et des collectivités territoriales.

En marge de sa visite, Meriem Cherfi s'est rendue au centre spécialisé de la protection des enfant de la commune de Tichy, où elle a inspecté les différentes commodités de ce centre et s'enquérir de la prise en charge de cette catégorie d'enfants sous divers aspects, ainsi que la possibilité de voir certaines activités adaptées pour les enfants du centre.

Lors de sa deuxième halte, la Commissaire national à la protection de l'enfance a donné le coup d'envoi des épreuves de natation réservées aux enfants aux besoins spécifiques au niveau de la piscine semi-olympique dans la municipalité d'El Kseur. Une compétition organisée dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des personnes dans le besoin, coïncidant avec le 14 mars de chaque année.

La Commissaire nationale à la protection de l'enfance s'est rendue à l'amphithéâtre dédié aux écoliers à l'établissement primaire, les garçons des «13 Martyrs», à la fondation de la commune de Béjaïa, avant de rejoindre la fondation paramédicale de l'enfance à Ihaddaden de Bejaia pour inspecter les différentes ailes de cette institution. Sur place, des explications lui ont été données sur les conditions de prise en charge des enfants, dans le cadre de la mise en oeuvre des mécanismes que l'État algérien a mis en place pour la promotion des droits de l'enfant. Meriem Cherfi s'est dite satisfaite de la qualité de la prise en charge pédagogique et sociale des enfants dans l'institution.

Au niveau de l'école coranique de la mosquée Ali Ibn Abou Taleb, à Ihaddaden.

Le chef de l'exécutif de la wilaya a annoncé la dotation de cette école en moyens matériels nécessaires (tables et chaises) pour améliorer les conditions de scolarisation des élèves. En marge de cette visite, le concours national de jeu d'échecs féminin, organisé par la direction des affaires religieuses, au niveau du Centre culturel islamique à l'occasion de la Journée internationale de la femme a été lancé officiellement. Lors de cette visite, l'inventeur algérien, originaire de Béjaïa, Abderrezak Chikhi, qui a obtenu un brevet dans le domaine de la médecine et de la chirurgie, a été honoré.

Des prix ont également été distribués aux lauréats du best start-up project award lors d'un hommage organisé au musée Bordj Moussa en présence du Commissaire national à la protection de l'enfance et des autorités locales.