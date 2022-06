Sitôt le décompte fini, les échos du palais de justice, éteints, les avocats d'Alger retrouvant leurs sorties quotidiennes, le Conseil de l'ordre de la capitale s'est remis au travail, avec un sérieux louable. C'est sous la houlette du frais bâtonnier, en l'occurrence Me Med-Hassan Baghdâdi, qui est l'enfant des lieux, avec ses plus de trente-cinq années d'exercice, en robe noire, que les jeunes élus ont retroussé les manches, pour se mettre au service exclusivement de l'unique et authentique espace démocratique du pays! Me Kamel Mesbah, plus que satisfait, a, en compagnie de ses pairs, Me Sofiane Djediat, en plus de son poste de président de la commission de discipline de la Ligue nationale de football, décidé de se consacrer aux multiples problèmes que rencontrent ses confrères, en vue d'en faire du bâtonnat, le plus en vue du pays! Le bâtonnier Med Hassan Baghdâdi, qui est aussi grand par la taille que par le talent, compte bien faire l'unanimité autour de son programme, bâti sur des faits connus et reconnus par l'ensemble de la profession. Evidemment, s'il y avait un bilan à dresser par l'équipe en place, il ne serait pas difficile à le faire! Pour sa part, le vieil avocat, malade, ce dernier temps, trouve que la fête n'a pas été complète, car l'équipe élue, a laissé, en pleine course, un excellent élément qui adore se donner corps et âme à la profession. Il s'agit du «blondinet», Me Adnane Sassi, fils de Hocine Sassi, un authentique héros de la lutte armée, de Novembre 1954, un des valeureux adjoints de feu le colonel Med Chaâbani, commandant de la Wilaya VI historique, de l'ALN! «Dans dix-huit mois, il sera élu haut la main, j'en fais le serment!», a lâché Me Charfouh, encore sous le choc de cet «oubli»! En tout cas, Me Adnane n'a pas perdu de son attachement à l'indépendance de la justice, et se dit toujours prêt à toutes les luttes.