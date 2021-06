Il est champion de la propreté cette année. Le village Azra, situé dans la commune de Tigzirt, veut désormais profiter de ce statut pour faire naître une activité touristique en cette saison estivale très animée sur le littoral. En plus de la propreté incontestable qui lui a valu la première place au concours Rabah Aïssat du village le plus propre de la wilaya de Tizi-Ouzou, le village Azra possède en son sein des sites antiques pouvant faire l‘objet de visites par des touristes en quête de découvertes. En effet, les villageois ne comptent pas en rester là, car, affirment-t-ils, leur localité est riche en patrimoine historique. Un potentiel qui peut faire du village une véritable destination touristique. Pour ce faire, ils comptent d'abord, mettre en évidence ces richesses durant cette saison estivale dans le but de les faire connaître aux estivants qui affluent vers le chef-lieu de leur commune, Tigzirt. Cette ville riche en sites de l'Antiquité est une véritable destination touristique avec des millions d'estivants chaque été. Venant profiter du sable fin de ses plages, ces touristes sont à la recherche d'autres découvertes. C'est, justement, aux moyens de faire cette jonction entre les visiteurs de Tigzirt et leur village, que les citoyens d'Azra réfléchissent actuellement. C'est pourquoi, certaines personnes commencent déjà à ébaucher des pistes à explorer. La première, qui commence déjà à faire son petit bonhomme de chemin, est celle des agences de voyages. Ces dernières préconisent nos interlocuteurs, peuvent lister des sites à proposer aux visiteurs durant cet été. Nos interlocuteurs précisent que pour ce faire, ces agences peuvent mobiliser le secteur du transport pour le faire participer à l'organisation de visites guidées à Azra. Celles-ci seront proposées par ces agences en collaboration avec les transporteurs, expliquent-ils, afin de faire profiter le village de cette manne financière apportée par les estivants. En effet, cette activité peut créer des emplois pour les jeunes d'Azra parce que les visites guidées peuvent charrier d'autres activités sur place comme les petits commerces d'objets artisanaux locaux, d'autant plus que la région d'Iflissen est connue pour son art de ciseler l'argent. Durant plusieurs siècles, les Iflissen se sont imposés comme de véritables fabricants d'armes. Parallèlement aux petits commerces d'artisanat, les jeunes d'Azra peuvent également proposer d'autres services. Ce qui va créer de nombreuses activités commerciales.