Quelle heureuse surprise, lorsque jeudi dernier, nous tombâmes nez à nez, avec Aziza Oussedik, la délicieuse magistrate de la Cour suprême, qu'elle a quittée récemment, pour une retraite amplement méritée. Belle, coquette et charmante femme ramassée et trapue, d'intérieur, adepte de la lecture, vorace des livres de droit, Aziza Oussedik a mis en avant ses talents de magistrate de fer au tribunal de Chéraga, lorsque cette juridiction, au noir passé, relevait de l'autorité de la cour de Blida! C'était le moment où les magistrats, peu nombreux, se côtoyaient, avant, pendant et après les audiences. C'était le temps où on appelait ce tribunal, l'appendice de la cour «du Club des pins»! C'était éloquent! C'était aussi la période où le sexe féminin et Aziza Oussedik, en faisaient largement partie, se frayaient le chemin de la magistrature, avec témérité, malgré le conservatisme qui prévalait alors. Il y avait là les Farid Derrouiche, Ahmed Mahdjoub, Abdallah Khallef, Benouatas, Mehdi Kouchih, et plus tard les Bouhadja B, Med Abdelli, Moussa, Benmadani, Youssef Seddik, Abdallah, Nasser Sédira, le dernier venu, qui formaient d'agréables brochettes de juges et procureurs, affectés à Chéraga, veillaient à ce que toute la justice se fasse! Et Aziza Oussedik est passée et est restée assez longtemps pour prouver avec ses collègues Nadjia Nafaï-Mellal, Yasmina Ait Hamlet, Ourida Skik, Mounira Nasser que la justice est un mot que l'on peut aisément mettre au féminin; exemple: la justice et la magistrature! La détention et la libération! Aziza, a toujours été une femme magistrate, près de ses collègues, près de la femme policière, même des femmes détenues, qu'elle savait condamnables, au vu de l'ordonnance de renvoi. Elle savait par-dessus tout, trier les honnêtes femmes des autres femmes auxquelles la vie a mis des bâtons dans les roues... pour les empêcher d'avancer vers le but à atteindre. Et cela, c'est terrible!