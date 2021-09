Sur l'initiative de Me Sofiane Djediat, le jeune conseil du chemin Mackley (Hydra-Alger), les avocats des barreaux des régions d'Alger et de Boumerdès se sont rencontrés en fin de la semaine dernière, au stade «Hamadi» de Bologhine» (Alger) pour commémorer la mort, il y a deux années judiciaires, du bâtonnier d'Alger Mohand Arezki Ablaoui, dont le souvenir d'un bâtonnier célèbre pour son contact avec les jeunes avocats, qui ont constamment bénéficié de ses nombreux et précieux conseils! C'est en présence d'Abdelmadjid Silini, le bâtonnier de la capitale, de Me Nora Ould el Hocine, Me Kamel Mesbah, président de la commission de discipline de la ligue professionnelle «Mobilis», de Me Med Djediat, de Me Bachir Bourouche, de Me Adnane Sassi, de Me Hani Dayni, d'Ahmed Ammi, Sid Ali Ghanmi, de Me Med Kadri, Sara Zaimeche, de Me Amira Benalia, d'Amina Alia, de Me Saïd Dadache, de Khalil Abbas et beaucoup de jeunes conseils des régions d'Alger, Médéa, Blida, Tipaza, Bouira et Boumerdès. Le match opposant les conseils d'Alger à ceux du bâtonnat de Boumerdès s'est achevé sur le beau score de 5 buts à 3! Nous vous prions de croire en la bonne santé du foot pratiqué par les jeunes et fougueuses «robes noires» des deux plus grands barreaux du centre du pays!