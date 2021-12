Alors que tout le Bâtonnat national se bat sur tous les fronts pour avoir gain de cause contre une mesure du ministère des Finances, par la même occasion, Me Bagdadi déplorait amèrement le décès subit de son jeune confrère Yassine Boutnafri, victime d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 48 ans, pendant un match de football au stade de Ben Aknoun (Alger), au sein des conseils, actuellement pris dans l'incompréhension, née de son sérieux et éternel problème, chancellerie-bâtonnat!

Ce qui est frappant chez les avocats qui se révoltent à chaque fois que la profession est menacée, c'est le rejet total de toute attaque émanant d'un service donné, de l'Etat, fut-il! Auparavant, les quelques avocats qui ont vécu l'ère de « Houari Boumediene», ont tenu à avoir une pieuse pensée pour l'homme d'Etat pour qui feu Mohamed Boudiaf (assassiné en 1992, en juin, par Boumaârafi, un officier des services de sécurité, membre de la Garde présidentielle), interrogé par un journaliste algérien, en 1991, sur ce qu'il pensait de feu le président Houari Boumediene, dans les années 90, depuis le Maroc-frère, répondait ainsi: «Je n'avais aucune idée sur ce qui se passait réellement dans mon pays.

Il m'a fallu voir les images des funérailles du président Boumediene, pour que je comprenne qui était vraiment Boumediene.

Je ne pouvais pas croire qu'un peuple puisse ainsi, pleurer son raïs, qualifié à tort, comme étant un ‘' dictateur ‘', car le peuple ne peut se tromper!

Depuis, j'ai dissous mon parti d'opposition, le Parti de la révolution socialiste, et suis entré dans un silence absolu, signe de mon retrait définif de la politique!» Des paroles sensées, prononcées par un homme d'Etat, disparu prématurément!