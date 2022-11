Entre la situation prévalant et les prévisions de son développement, le secteur de la santé publique, dans la wilaya d'Annaba, poursuit son évolution vers la modernisation, au grand bonheur des patients. Intervenant, hier, sur les ondes de la radio locale d'Annaba, le directeur de la santé a dressé un état de la situation prévalant dans son secteur, à travers la wilaya. Au-delà, le responsable a également souligné les efforts consentis pour un développement adéquat, à la faveur d'une meilleure prise en charge des patients, d'autant que ces dernières années, le secteur de la santé vit au rythme d'un développement de la dimension de la wilaya, au point que les différentes structures affichent, le plus souvent, une saturation éprouvante à plus d'un titre. Situation due à l'affluence de malades issus de plusieurs wilayas de la région Est, notamment El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Skikda et parfois même Biskra. Un fait nécessitant l'élargissement de la couverture sanitaire, sa rénovation et sa modernisation, entre autres. À cet effet, un important programme d'investissement a été retenu afin d'améliorer les conditions d'exercice des professionnels de la santé et assurer une large couverture sanitaire à travers toute la wilaya, dont les structures sanitaires souffrent surtout de débordement. Dans ce contexte, le DSP de la wilaya d'Annaba, le docteur Daâmache a, dans son intervention, rappelé la réalisation et la mise en services de nouveaux établissements de santé, dont la nouvelle polyclinique de Sidi Achour, Al Kalitoussa et Besbassa, dans la commune de Ain Berda et Tréat. Dans la foulée, le DSP a annoncé l'imminente mise en service de l'hôpital des urgences médico-chirurgicales d'El Bouni. «L'établissement de santé sera opérationnel en novembre courant», a-t-il dit. Répondant aux standards internationaux, cet hôpital a été équipé d'un lot d'appareils de haute technologie. On dénombre un appareil d'imagerie par ultrasons, en trois dimensions (3D), pour le coeur et les artères, un appareil d'imagerie par ultrasons de type Doppler du coeur et des artères, ainsi qu'un appareil d'imagerie par résonance magnétique, un appareil d'imagerie fixe à double capteur, un appareil d'imagerie numérique portable, ainsi qu'une salle de cathéter avec une table d'imagerie numérique télécommandée équipée d'un capteur à plaque plane mobile et d'un scanner de tomodensitométrie, trois échocardiographiques Doppler couleur 2D, entre autres équipements médicaux ultramodernes. Une enveloppe de 180 millions de dinars a été débloquée pour l'acquisition de ce matériel, qui a bénéficié d'un contrat après-vente et d'une formation au profit des différents manipulateurs. Ces précisions, apportées par le DSP, reflètent l'intérêt que portent les pouvoirs de l'État au secteur de la santé à Annaba. Mieux, le premier responsable de la santé publique envisage de moderniser le secteur en adoptant le système de numérisation pour une prise en charge des malades. L'objectif est zéro papier. Il s'agit, selon le DSP, du processus de la numérisation, du secteur, dont a-t-il cité, la prise de rendez-vous à partir de la simple application d'un téléphone. L'opération de numérisation consiste aussi à la dématérialisation du dossier médical et l'hospitalisation, ainsi que les rendez-vous des soins. Dans ce sillage, le DSP a évoqué la question de l'opération des médecins référents, médecins traitants ou médecins de famille. Une opération consacrée par la loi sur la santé. Le principe consiste à connecter le malade à son médecin traitant. «Le processus commence à faire son petit bonhomme de chemin, à travers plusieurs communes, notamment Annaba, Berrahal et El Hadjar», a précisé le DSP de la wilaya.