Malgré les dernières chutes de pluie, la wilaya de Bouira n'est toujours pas tout à fait satisfaite des réserves d'eau retenues dans les trois barrages dont elle dispose, à savoir les barrages Koudiet Asserdoun, Lekhet et Tilezdit. Cela bien entendu, suscite de vives craintes chez les citoyens. En parallèle, des craintes d'un éventuel stress hydrique qui poserait sans doute des désagréments liés au manque d'eau potable et d'irrigation, les mêmes citoyens affichent des craintes par rapport à la qualité de l'eau qui coulera des robinets, «la qualité de l'eau pourrait être impactée» laissent entendre quelques-uns. À cet effet et en vue de rassurer les citoyens, l'Algérienne des eaux de Bouira a organisé une visite guidée au profit de la presse locale pour une large diffusion. Une visite explicative relative au mécanisme du traitement et contrôle de qualité de l'eau au niveau des stations des barrages, mais surtout dans l'enceinte du laboratoire d'analyse et contrôle de qualité situé sur les hauteurs de la cité Draâ El Bordj au chef-lieu de la wilaya. Là, les laborantins, biologistes et chimiste sont revenus explicitement sur l'acheminement de l'eau. «Depuis le départ du barrage jusqu'au robinet du consommateur, l'eau est analysée et contrôlée systématiquement », fait savoir Lydia Méchoub, chimiste dans ce laboratoire. La même chimiste nous apprend qu'il y a deux services importants, à savoir le service physicochimique et le service bactériologique. L'analyse physicochimique, explique-t-elle « se charge, entre autres, de la conductivité, turbidité et les paramètres de pollution» et d'ajouter, «la javellisation quotidienne effectuée par des pompistes au niveau des différents réservoirs. S'agissant de l'analyse bactériologique, Zahra Bouzid une autre laborantine, rappelle que l'objectif du labo est de veiller à détecter tout ce qui risquerait d'impacter la qualité de l'eau, la polluer ou la rendre impropre à la consommation. À cet effet, elle explique que, quotidiennement, des agents préleveurs formés et maîtrisant très bien les bonnes méthodes de prélèvement entament leur mission. Les mêmes préleveurs disposent d'un outillage spécial. Ils interviennent également en cas de casse ou d'agression des conduites d'eau, pour constater d'éventuelles infiltrations d'eau usée dans les conduites acheminant l'eau destinée à la consommation aux ménages. Enfin, Souad Khelif, la chargée de communication de l'ADE de Bouira, fait savoir qu'en plus du laboratoire de Draâ el Bordj, existent également sept autres centres situés dans les différentes daïras (Lakhdaria, M'chédallah, Ain Bessem, Sour el Ghozlane, Bordj Khris etc...). Dans chaque centre, des prélèvements quotidiens sont effectués par des spécialistes chargés de la qualité et analysés systematiquement au laboratoire. Les chargés de qualité de ce laboratoire affirment que 98 pour cent des échantillons prélevés sont de bonne qualité. Et d'ajouter que le laboratoire d'analyse et contrôle de qualité de L'ADE reçoit également des échantillons que prélèvent des particuliers de leurs puits privés.