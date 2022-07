À l'instar de tout le territoire national, la wilaya de Tipaza a entamé, hier, les festivités de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Un programme riche dédié tant à la valorisation des symboles patriotiques, que des réalisations. À ce titre, une grande opération de distribution de logements toutes formules confondues a été à l'honneur du début de ce programme. Ainsi, 520 bénéficiaires ont reçu les clés de leurs habitations, ce samedi 2 juillet, sur un total de 5 732 unités. Dans une ambiance festive, une série d'inaugurations est prévue durant ces 3 jours, et concernent la commune de Tipaza, Bou Ismaïl, Aïn Tagouraït, Hattatba, et Koléa où différents organismes et institutions d'État seront à l'affiche à l'image du nouveau siège de la CNR, et la Cnas. Sur le même rythme, le wali de Tipaza, Abou Bakr Essedik Boucetta, procédera à l'inauguration de l'unité Samu de la wilaya, du siège de l'Entreprise Seeal, et celui de l'inspection des impôts. Dans ce sillage, il est prévu en avant goût, pour la célébration du 5 juillet, un défilé partant du complexe touristique Matares jusqu'au centre-ville, suivi dans la soirée par un spectacle pyrotechnique au niveau du port du chef-lieu. C'est dans l'optique de dresser un bilan sur l'ensemble des réalisations de la wilaya, que les autorités locales ont axé cette célébration. Mettant en avant les efforts consentis, ces dernières années, pour redonner à la région et la wilaya l'image et le rang qui lui reviennent. De vocation essentiellement agricole et touristique, la wilaya s'apprête sous l'impulsion de nouvelles dispositions de gestion et de nouveaux élus, à valoriser toutes ces capacités pour renforcer le développement local et durable, et instaurer une dynamique forte, susceptible de contribuer au passage d'une gouvernance purement administrative à une gouvernance d'entreprise. Il faut dire que l'actuel wali a été depuis sa prise de fonctions sur tous les fronts pour activer les leviers nécessaires pour un suivi et un parachèvement de tous les grands projets. Dans le sillage de l'émergence de la nouvelle Algérie, les festivités de cette célébration s'accompagnent dans la wilaya de Tipaza, de la volonté des élus locaux à donner une nouvelle image à la wilaya. Celle d'une wilaya en pleine extension et développement dans tous les domaines. C'est dans cette optique que le programme de la journée du 5 juillet, a été consacré particulièrement à la mise en service et l'inauguration de plusieurs projets et institutions. Après un hommage rendu aux martyrs de la révolution, il sera procédé à l'inauguration du centre de formation professionnel, et de la base nautique pour la voile dans la commune de Cherchell, suivi de la mise en service du réservoir d'eau d'une capacité de 2000 m3 dans la commune de Sidi Ghilès, de l'inauguration du nouveau siège de la direction du tourisme, de celui de la banque extérieure d'Algérie et de l'inauguration du nouveau siège de l'APC de Tipaza. La journée de commémoration comprendra une série d'hommages qui seront rendus aux anciens combattants de la région, aux sportifs, aux travailleurs du secteur de l'éducation, de la Protection civile, et de la santé. Par ailleurs, pour clôturer cette journée de célébration dans l'esprit du renouveau, un grand gala artistique est programmé en fin de journée et en soirée, sur la grande place Tafza.