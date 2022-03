Il y a des moments dans la vie d'une institution, qui marquent à vie, les auteurs de blagues, d'anecdotes, d'expressions choquantes, qui vous laissent un moment, être la risée de cette même institution. Et l'institution dont il est expressément question dans cette perle, est évidemment la magistrature! On se rappelle, au cours de la huitième journée du «hirak-authentique», (mars-avril 2019) l'intrusion, face à une poignée de journalistes, d'un procureur-adjoint, Du tribunal de Sidi M'Hamed - Alger, qui lança comme ça, la plus exécrable des accusations contre les responsables du ministère de la Justice, qui allaient rendre, avait-il cru à un moment de sa carrière, l'honneur des magistrats, déjà, pas au beau fixe en ce temps de disette: «Nous en avons marre de travailler via le «téléphone» avait-il jeté dans les airs de la rue «Abane Ramdane» d'Alger-Centre.

Le mea culpa fit le tour du monde, les réseaux sociaux firent le reste du sale boulot.

Le lendemain, les magistrats affichaient une mine, mais alors une mine, on vous dit pas! Mais, la «gaffe» passée, on ressortit la fameuse demande de l'instauration de l' «indépendance de la justice». Comme quoi, ce concept est un fruit mûr, qu'on cueille sans trop se donner de la peine!

Cette demande est difficile à obtenir dans l'immédiat, car ce n'est point un café-crème, et du côté des proches collaborateurs de Abderrachid Tabi, le ministre de la Justice!