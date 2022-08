Le bâtonnier Abdelmadjid Silini, nous soufflait mardi, sur le parking de la cour d'Alger, que les avocats s'en allaient malheureusement, sur la plante des pieds, en silence, les jeudis et leurs enterrements avaient lieu en l'absence de la majorité de leurs confrères, en week-end! C'est leur destin! Le dernier conseil décédé était Me Djillali Hamani, le doyen des avocats avec les confrères, en week-end! C'est leur destin! Me Belhocine, Me Nasser-Eddine Hassani, Me Abdallah Benarbia et Me Belfadel, des hommes de droit comme on n'en fait plus désormais, car ils étaient si simples et si courtois que n'importe qui, ne pouvait en dire que du bien. Ces défenseurs d'un autre temps, comme on n'en rencontre plus, sont partis, et avant eux, évoquons feus, les bâtonniers d'Alger, Amar Bentoumi, de Blida, Yahia Bouamama, du bâtonnier d'Alger, Me Amine -Malik Touili, Mohand Arezki Ablaoui, Me Fodil Benaki de Koléa, de Me Mahmoud Khellili d'El Harrach, de Mohand Yessaàd d'Alger, de Me Aouameur, de Chérif Dahmani, de Boufarik, de Me Kamel Ouezaghla, de Blida, de Me Melzi, de Me Abdesslam Hamani de Belouizdad, Me Tayeb Belloula- Me Abdelkader Hammouche, Me Med Salah Bensayeh, Me Moncef Boussaàdi, Me Med Tlili, Me Djilali Hamani, Me Abdelaziz Zerdani, Me Meriem Belmihoub-Zerdani, Me Boussaâd Ferdi, de Me Aziz Brahimi, de Mehdi Zitouni. de Me Rachid Bouabdallah, Me Yahia Boudissa, Me Abdallah Hacène, Me Rachid Morsli, Me Chabbi Benouaret, de Me Amar Khiel, sans oublier les avocates Me Fatima Chelouche-Belgacem, Me Djamila de Blida, Me Amina Fassi, du barreau d'Alger, disparues après de longues maladies ou tout simplement à la suite d'un accident de circulation! Me Meriem Belmihoub -Zerdani, Me Abdelaziz Zerdani, Me Tayeb Belloula. Des hommes et femmes de droit, comme on n'en rencontrera plus désormais, car ils étaient si simples et si courtois, que n'importe qui, ne pouvait qu'en dire, que du bien. Ces défenseurs d'un autre temps, sont partis, et avant eux, évoquons Me Rachid Morsli de Boufarik, de Me Dahmani, de Me Kamel Melzi, de Me Abdeslam Hamani de Belouizdad, Me Yahia Boudissa, Me Abdallah Hacène, Me Chabbi Benouaret, Me Abdelkader Hamouche, Me Fodil Benaki de Koléa, de Me Mahmoud Khellili d'El Harrach, de Me Mohand Yessaad d'Alger, de Me Yahia Bouamama de Blida, sans oublier les avocates disparues après de longues maladies, Me Fatima Chelouche - Belgacem, ou tout simplement à la suite d'un accident de circulation!