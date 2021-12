Les avocats, c'est connu et reconnu, ne divulguent jamais, au grand jamais, le montant des cachets de leurs honoraires. Ils ne divulguent pas le montant des honoraires, pour la simple raison que les «négociations» entre l'avocat et le justiciable sont secrètes. Et ni le client, ni le conseil, ne vous révèleront le montant d'une secrète transaction! C'est pourquoi, Meriem Bellih, la discrète présidente de la chambre correctionnelle de la cour, a demandé au jeune prévenu-détenu, pour une sombre histoire de détention de came, de répondre à une question du vieux et rusé, avocat de Dar El Beïda (Alger) Me Benouadah Lamouri, lequel voulait amener la cour sur son... terrain, pour mieux conduire la présidente vers un verdict plus indulgent que celui, terrible et bestial, du tribunal, 5 ans ferme!

Me Lamouri articula lentement: «Qu'est-il arrivé au prévenu, quand il a pris le cachet psychotrope?» Il faut dire que 12 ans d'emprisonnement ferme, pour avoir détenu 12 grammes de drogue, était exagéré! Ce qui a permis à Me Habib Benhadj, l'avocat d'Alger, de commenter avec son éternel humour: «Quel aurait été le sort de ce pauvre bougre de 22 ans, s'il avait été pris avec 120 kg de came? Puisqu'avec seulement 12 grammes de poison, il a eu 12ans!» Sur le pupitre, Bellih, la juge attend avec beaucoup de sang- froid, une réponse du détenu, envoyée quelques minutes plus tôt par Me Lamouri, en direction du prévenu. Il marmonna sur un ton bas, si bas que la juge intervint pour demander à ce que l'on, s'exprime plus fort!

Le prévenu reprit plus clairement sa réponse: «J'ai été dans las vaps! J'ai longtemps plané, avant de perdre carrément connaissance!» avait dit le prévenu, en vacillant pour de vrai.

Ce qui a permis à l'avocat de Dar El Beïda de reprendre de volée: «Regardez Mme la présidente, rien que d'y repenser, il faillit se mettre ‘'out'', là à la barre!», souligna Me Lamouri qui venait de placer une de ses banderilles, dont il possède encore le secret! Cette saynète a permis à la juge d'infliger la même peine que le tribunal, mais assortie du sursis! C'est ce qu'on appelle tendre la perche!