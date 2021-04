Lors de l'observation, la semaine dernière, de l'arrêt de travail au titre de la demi-journée de protestation des greffiers du pays, notamment ceux d'Hussein Dey, (cour d'Alger) étaient tous effectivement à l'arrêt, mais bel et bien présents dans la courette du tribunal qui fut, il y a de cela plus de trois siècles, une villa d'été du dey Hussein, alors que les Ottomans tenaient le Bassin méditerranéen durant plus de trois siècles! Ce qui donna lieu à un doux commentaire de Nasser F. Un voisin de la bâtisse: «Faire une petite grève en plein ex-grand palais d'été de l'ancien puissant dey d'Algérie, afin d'exiger, pardon, de demander leur dû à la chancellerie, qui évite par la même occasion de verser dans les mesures hâtives, non concertées, le tribunal d'Hussein Dey, qui est un ex-palais de repos en été, seulement, de l'ex-dey d'Alger, est en soi, un grand privilège historique que peu de «grévistes» peuvent réussir! Néanmoins, il y a lieu pour les décideurs de prendre au sérieux, ces «arrêts de travail» et de regarder du côté des légitimes revendications des greffiers qui sont, mais alors, c'est sûr, un sérieux et solide partenaire privilégié de la justice. Ne dit-on pas, par ailleurs, qu'une audience pénale peut se tenir sans le parquetier, mais jamais sans le greffier? Oui, la loi le veut, et on peut même ajouter que c'est une saine tradition bien ancrée dans le quotidien de la magistrature, respectable et respectée! Alors, qu'attend-on pour répondre favorablement à ces «chevaliers» de la justice? Oui, qu'attend - on? En tout cas, les ennemis du pouvoir en place, n'attendent que le pourrissement de la situation, pour crier victoire!

Et pour ceux qui chassent en terrain miné, ils feraient bien de savoir une bonne fois pour toutes, que le pourrissement n'est pas la seule et meilleure solution! Le dialogue peut mener à tout, sauf si...