Il ne se passe pas une semaine sans que le groupement de la Gendarmerie nationale de Béjaïa ne fasse état dans ces différents communiqués de saisies de produits prohibés. Lorsque ce ne sont pas des engins qui sont mis en fourrière pour une activité illégale, ce sont des produits nuisibles à la santé publique et commercialisés de manière illégale qui sont saisis, dans le cadre des activités de ce corps de sécurité.

La dernière en date a concerné 128 kg de tabac de contrefaçon, avec au bout l'arrestation d'une personne. Les faits de l'affaire remontent à un contrôle routinier des éléments des unités du groupe régional de la Gendarmerie nationale à Béjaïa. Au cours d'un service effectué au village d'Ighil, de la commune d'Aït Ismaïl, les gendarmes découvrent après inspection, 3 180 sacs de tabac de contrefaçon dans la malle du véhicule. Un total de 128,7 kg de tabac, sans justification juridique.

En conséquence, le conducteur a été arrêté et conduit au siège de l'unité pour complément d'enquête. Et comme à chaque fois, un dossier a été complété et transmis aux autorités judiciaires compétentes, les objets saisis remis aux intérêts patrimoniaux de l'ةtat. Quelques jours auparavant, les mêmes services tombent sur une autre affaire autrement plus sérieuse. Il s'agit de la saisie de 85 kilogrammes de viande rouge impropre à la consommation. Une découverte faite lors d'une inspection extérieure d'une voiture, portant le code de la wilaya de Béjaïa et conduite par un jeune de 20 ans, originaire de la wilaya. En conséquence, le chauffeur a été arrêté et conduit au siège de la brigade pour la poursuite de l'enquête sur un délit de transport de produits d'origine animale dans un véhicule non équipé et non-respect des conditions d'hygiène pour le transport des consommables alimentaires en voie de mise à la consommation, mettant en danger la santé du citoyen.

Dans une autre affaire, les gendarmes de Béjaïa ont saisi 624 unités de boissons alcoolisées de divers types et tailles. Les faits remontent à la semaine dernière lorsque les unités du groupe régional de la Gendarmerie nationale de Béjaïa opéraient sur la RN 42 A, et précisément au village de Béni Mansour, commune de Boudjellil, une voiture immatriculée à Djelfa est suspectée. Ils décident d'intercepter le véhicule conduit par une personne de 36 ans originaire de Tiaret. Après inspection, 624 unités de boissons alcoolisées de divers types et calibres ont été saisies. Le conducteur et le véhicule ont été alors escortés au quartier général de l'escadron pour une enquête plus approfondie.