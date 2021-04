C'est à se demander de quoi sera fait le mois sacré du Ramadhan? Comme si la flambée des prix, tous produits confondus, ne suffisait pas, les ménages se retrouvent confrontés à une autre saignée qui est le recours à l'eau payante des citernes. Cela fait plus de deux mois que la wilaya d'Annaba enchaîne les perturbations d'alimentation en eau potable. Du centre-ville à la plaine Ouest, en passant pas les cités du Pont-Blanc, la situation est de plus en plus insoutenable. Alimenté en eau potable une fois tous les cinq à 10 jours, cela traduit bien les promesses d'une tutelle qui semble maîtriser un secteur qui a de tous temps fait état d'une gestion le moins que l'on puisse qualifier, de boiteuse. En effet, sans revenir sur un historique désolant du secteur de l'eau à Annaba, il est tout de même important de se demander pourquoi le problème de la perturbation de la distribution d'eau potable n'a toujours pas trouvé de solution! Selon des sources internes à l'Algérienne des eaux, (ADE) d'Annaba, ce récurrent problème est provoqué par, d'une part, des équipements défectueux et d'autre part, par un personnel non qualifié. Selon la même source, cette énième perturbation d'alimentation en eau potable, serait occasionnée par la panne de la pompe de Chaiba. Réparé à plusieurs reprises, le bouton du fonctionnement de l'équipement aurait fait l'objet d'une mauvaise manipulation, occasionnant son arrêt «L'agent en charge de la mise en marche du bouton de la pompe n'est pas qualifié», nous dit-on. Vrai ou faux, les perturbations de l'alimentation en eau potable, sont devenues un quotidien atypique pour les ménages à Annaba, dont la consommation zéro mètre cube par semaine, est comptabilisée à 2 plus deux et trois zéros, soit des factures de 2000 à 3000 DA, par foyer! Incompréhensible facturation quand on est alimenté une fois tous les 15 jours. Par ailleurs, il est à souligner qu'au moment où Mustapha Kamel Mihoubi, ministre des Ressources en eau, a affirmé, jeudi, que le programme d'alimentation ininterrompue en eau potable de la capitale et des wilayas limitrophes sera maintenu durant le mois de Ramadhan, la wilaya d'Annaba subit de plein fouet le manque criard de l'eau potable. Et pourtant, les Annabis Monsieur le ministre, ne demandent pas à être alimentés 24h24, comme les wilayas citées. Les Annabis, jamais exigeants, ne souhaitent qu'une alimentation d'un jour/deux. Un ratio aussi suffisant que satisfaisant, au vu de la disparité des chances dont fait l'objet cette wilaya, orpheline de ses gestionnaires, car les directives concernant la prise des dispositions pour un approvisionnement régulier en eau potable, n'ont a priori, pas reçu l'écho escompté, du moins dans la wilaya d'Annaba, qui souffre, jusqu'à la mise sous presse, du manque d'eau potable.