Sur fond de pénurie pluviale, la campagne labours-semailles pour la saison 2022-2023 a, officiellement, débuté, la semaine dernière, depuis la ferme pilote Chaïbi Larbi, dans la localité d'El Karma, commune d'El Hadjar. Une opération supervisée par Djamel Eddine Berrimi, wali d'Annaba, en présence du directeur local des services agricoles et des responsables de l'exécutif. Une occasion pour le responsable de la DSA de donner un aperçu des préparatifs de cette campagne.

Rappelant les principaux axes de la feuille de route du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, notamment le programme de développement de la filière céréalière, le même responsable a fait état, d'une part, de l'ouverture du guichet unique au niveau de la Ccls en juillet 2022, et, d'autre part, de l'installation du comité de suivi et d'évaluation de la période labours-semailles, en août de la même année. Selon la fiche des données des exploitations agricoles, dans la wilaya d'Annaba, pour la saison 2022-2023, la superficie globale réservée à la culture céréalière est de 7 487 hectares. En détail, il est fait état de 5 413 hectares qui ont été destinés à la culture du blé dur, 1 179 pour le blé tendre, alors que 340 ont été retenus pour la culture de l'orge, outre 85 hectares pour l'avoine. Selon la même source, les prévisions d'élargissement des superficies céréalières devraient atteindre les 53,77%. Les objectifs, selon le type de céréales, font état d'un total de 10 726 ha concernant le blé dur, soit un plus de 54,47%, et de 84,45% pour une superficie de 2 060 ha se rapportant au blé tendre. Pour ce qui est de l'orge et de l'avoine, les prévisions misent sur 1 052 ha, soit 33,32% pour le premier, et 85 ha pour le second, soit 17,65%, donnant ainsi lieu à un total de 13 923 hectares. Cette augmentation de la superficie céréalière s'explique par l'adhésion des professionnels. Dans ce contexte, l'on note que 182 fellahs ont déposé leurs dossiers pour bénéficier du crédit R'fig. S'agissant du nombre de fellahs adhérant à cette campagne 2022-2023, la DSA d'Annaba en dénombre 7/175, dont 6 729 hommes et 446 femmes. Outre le domaine céréalier, la culture des légumineuses est également incluse dans la superficie globale sus-citée. Il est réservé à cette culture de base 202 ha de fèves, 760 de pois chiche, 10 de petits pois et 30 de féveroles. Ces perspectives prometteuses restent néanmoins tributaires de nombreux problèmes auxquels font face les professionnels de l'agriculture. De l'avis des paysans, le secteur de l'agriculture est capable d'obtenir de meilleurs résultats à même de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays, pour peu que les contraintes soient levées et que les moyens adéquats soient donnés à ce secteur stratégique.

À cela s'ajoute la hausse des prix des intrants, des semences et leur qualité. Autres préoccupations soulevées par les agriculteurs: les crédits et les subventions, le matériel et l'ouverture de routes. Au-delà, s'ajoute le manque d'eau pour l'irrigation et le retard, pour ne pas dire l'absence de raccordement au réseau d'électricité. Pour rappel, le recensement des superficies agricoles destinées à la production céréalières, à travers les communes de la wilaya, a pour objectif l'intégration des données concernant les superficies des céréales afin de dresser des statistiques nationales sur les cultures stratégiques. En matière de céréales, un travail est en cours afin d'augmenter les capacités de stockage et d'inciter les agriculteurs à proposer leurs produits aux Coopératives de céréales et de légumes secs (Ccls). À cet effet, le ministère a, rappelle-t-on, installé des comités locaux dans toutes les wilayas du pays, présidés par les walis pour assurer le suivi de la campagne moisson-battage. Il est à rappeler qu'une décision présidentielle a permis d'augmenter les prix d'achat à la production d'un quintal de céréales livré par les producteurs à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'Oaic. Les prix sont fixés à 6 000 dinars par quintal pour le blé dur, à 5 000 pour le blé tendre, à 3 400 pour l'orge et à 3 400 pour l'avoine.