L'effervescence d'antan est revenue pour redynamiser les soirées ramadhanesques de la ville des Jujubes et offrir aux Annabis les moments forts de convivialité jamais vécus. Les traditions ancestrales et les habitudes sociales n'ont rien perdu de leur authenticité. De l'action sociale et de l'aide d'autrui caprice du jeûne, en passant par les emplettes de l'Aïd, c'est la typique Annaba qui vibre au rythme des veillées nocturnes, jusqu'au S'hour. Juste après la rupture du jeûne, les rues, les ruelles et les places publiques, ainsi que les placettes sont prises d'assaut par les mordus des soirées rama-dhanesques. Le même engouement citoyen est constaté dans les centres commerciaux et les Malls, devenus la destination privilégiée des lèche-vitrines ou du shopping. Pendant que les familles font leurs emplettes et sirotent un thé sur la placette de l'espace commercial, leurs enfants s'éclatent sur les espaces de jeux mis en place à leur intention. À l'image entre autres du Viva Mall, qui a aménagé ses horaires d'ouverture durant le mois de Ramadhan, attirant de plus en plus de familles après la rupture du jeûne. Il faut dire que les Annabis ont autant de possibilités pour se rencontrer et se détendre. Parmi les lieux très prisés, outre l'emblématique corniche et le Cours de la révolution, ce sont aussi, les cafés, les salons de thé et autres lieux de détente dont pullule la wilaya d'Annaba. En effet. La Coquette a renoué avec son ambiance de Ramadhan et se prépare à la saison estivale qui ne manquera pas d'ardeur. Les habitants ont été, deux années durant, privés de réunions conviviales, de partage et de joie de vivre, par une série de confinements totaux et généraux, dus à la propagation de la Covid-19. Avec l'amélioration de la situation sanitaire, les Annabis comptent rattraper le temps perdu à cause de la pandémie de coronavirus, oubliant les désagréments des embouteillages sur les routes menant aux destinations voulues. Une circulation routière qui est accentuée après la prière des Tarawihs. De leur côté, les pouvoirs publics de la wilaya d'Annaba ont mis à disposition tous les moyens nécessaires à la sécurisation de l'ambiance nocturne de ce mois sacré. Un programme sécuritaire a été mis en place à cet effet, mobilisant aussi bien les services de la sûreté de wilaya que les éléments des différentes brigades de la Gendarmerie nationale. Dans un autre contexte, la direction des transports urbains et suburbains, Etusa, d'Annaba mobilisera, dès demain, 12 bus sur les lignes connaissant un intense trafic. Ces autobus devront assurer le transport des citoyens après le Ftour et jusque tard dans la soirée. Sont concernées par ces rotations les lignes reliant El Hadjar,

El Bouni, Sidi Amar et le centre-ville. Ces trajets sont les plus dynamiques pour le transport des voyageurs, en raison de la convergence citoyenne sur la corniche et les lieux de détente et d'animation; c'est pourquoi il faut leur assurer le transport. Ainsi, après le jeûne, la prière des Tarawihs, place à la décompression? grâce aux typiques veillées ramadhanesques de la ville des Jujubes, qui respirent la convivialité au sein d'un climat propre au mois sacré du Ramadhan.