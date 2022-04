Retenu pour être réalisé en 2008 dans la wilaya d'Annaba, la grande mosquée, ce projet phare, très attendu par les habitants s'est finalement avéré utopique ou plutôt stimulateur puisque les projets programmés pour Annaba, finissent par être réalisés ailleurs! Un constat malheureusement qui place la wilaya d'Annaba au bas de l'échelle des préoccupations de ses responsables, dont la plupart n'ont d'autres obligations que le secteur de l'investissement. Ce dernier devenu l'unique vocation de cette wilaya que l'on veut transformer en zone d'activités, au détriment du bon sens de sa gestion et de son design.

On cite dans ce sens, le fameux projet du parking à étages que l'on veut réaliser en plein centre-ville d'Annaba (Hattab). Censé éradiquer le stationnement anarchique, ce projet va léser autrui et pourrait même être source de tension et de conflit. Mieux encore, on ne peut réaliser deux projets identiques à 300m d'intervalle! Comme prévoit de faire le porteur du projet d'un parking à niveaux, juste parce que l'espace convoité est mitoyen de son espace de commerce. C'est là un échantillon des priorités inappropriées de la gestion de la ville d'Annaba. Alors que, ça aurait été plus judicieux de chercher à déterrer les projets structurants oubliés de la wilaya, dont celui de la grande mosquée.

Ce dernier, dont la maquette est exposée dans le hall de la wilaya, est la seule concrétisation palpable jusqu'à la mise sous presse. Et pourtant,la réalisation de cette mosquée serait plus importante qu'une maquette qui n'a droit qu'à un coup de chiffon pour la dépoussiérer. Rappelons que, la concrétisation de la grande mosquée d'Annaba dépendait de la contribution des pouvoirs publics, à hauteur de 3,2 milliards de DA.

Le reste du financement devait être assuré par la contribution des acteurs économiques, la société civile et les bienfaiteurs, qui avaient, à l'époque, manifesté leur prédisposition à contribuer à la réalisation de ce qui devait être un ‘'chef -d'oeuvre architectural unique pour Annaba''. Or, ni le minaret de 104 m de hauteur n'a brillé ni les 30,000 fidèles n'ont pu faire la prière dans ce lieu de culte qui ne verra sans doute pas le jour. Car, tout le projet avait été révisé plusieurs fois, avant de rétrécir comme une peau de chagrin, suite à la réduction de toutes les capacités de ses structures, salle de prière, bibliothèque, centre commercial, et le parking entre autres. C'est pour dire que la wilaya d'Annaba est l'exemple parfait de la léthargie caractérisant ses secteurs d'activités sans exception et affectant le développement local sous tous ses aspects. Puisque la relance du projet de la grande mosquée et sa réalisation, vont certainement permettre à Annaba et toute la région est du pays, de disposer d'un lieu de culte susceptible d'apporter un plus dans la modernisation de la vie spirituelle et culturelle et de contribuer à la dynamisation de certaines activités telles que le tourisme. Mais une telle vision futuriste, Annaba ne peut en bénéficier.