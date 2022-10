Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Amar Belani, a reçu, hier, à Alger le Représentant spécial de l'Union européenne (UE) pour le processus de paix au Proche-Orient, Sven Koopmans, a indiqué un communiqué du ministère. Au cours de cet entretien, Sven Koopmans a salué les efforts de l'Algérie ayant abouti le 13 octobre à la signature de la «Déclaration d'Alger» sur la réconciliation interpalestinienne, soulignant «l'importance de la réaffirmation de l'initiative de paix arabe de 2002 comme base pour un règlement juste et durable du conflit» au Proche-Orient, selon le communiqué. Pour sa part, Amar Belani a réitéré «le caractère central» de la cause palestinienne qui sera réaffirmé lors du prochain Sommet de la Ligue des États arabes que s'apprête à accueillir l'Algérie les 1er et 2 Novembre, tout en rappelant les efforts de l'Algérie pour la réconciliation et l'appui au peuple palestinien. Il a tenu également à cette occasion à «saluer les convergences de vues avec l'Union européenne sur ce dossier, notamment son action en faveur de la création d'un État palestinien, en conformité avec les résolutions pertinentes des Nations unies», a-t-on ajouté de même source.

Amar Belani a, enfin, souligné «la nécessité de la conjugaison de toutes les bonnes volontés pour le raffermissement de l'unité palestinienne et la mise en oeuvre de la ‘' Déclaration d'Alger ‘', en vue de l'édification d'un État palestinien viable avec El-Qods comme capitale», conclut le texte.