Nous savons tous que la justice ne peut se faire sans l'utile collaboration de la police judiciaire. Et généralement, les éléments des brigades font un excellent boulot d'investigation sous la conduite vigilante du procureur!

Dans toute affaire, rien ne se fait en l'absence des enquêteurs chevronnés, aguerris, rompus aux coups tordus et munis de sens, d'un flair sans pareil. Si la célérité n'est pas le fort de ces agents acquis à la loi, la perfection, par contre et le doigté, sont les armes les mieux fourbues des jeunes policiers ou des gendarmes, armés de la technologie nécessaire à toute entreprise policière, en charge d'un dossier donné.

Il n'y a qu'à voir ces actifs agents se démener dans les couloirs ou au bureau pour avoir une nette idée de la stature des éléments de la police judiciaire.

Pourtant, durant certaines audiences pénales, il arrive souvent qu'un inculpé, un prévenu ou un accusé, se plaignent de mauvais traitements au commissariat ou à la brigade du coin. Et souvent, le juge n'en croit pas ses oreilles, passe outre et continue son procès comme si on n' avait rien dit! Mais depuis près de trois années, aucune accusation n'a été formulée par des prévenus ou des accusés, dans les juridictions que nous couvrons de temps à autre.

Serait- ce l'effet de la Constitution qui a mis de l'eau dans le «vin» de la police judiciaire, vu que seule l'autorité du juge du siège a pignon sur rue? Peut-être bien! Espérons que cela dure, pour le seul bien et le prestige de Dame Justice, malmenée durement ces dernières années, que dis-je, ces dernières décennies!

À ce propos, profitons de ces instants, pour nous incliner devant ceux qui ont tant donné pour que justice, soit faite!