Tajeddine. H. 29 ans, est un inculpé de vol, de tentative de recel et de coups et blessures volontaires sur un handicapé moteur, et qui risque, selon la loi, une peine d'emprisonnement de cinq ans.

Les trois délits prévoient, dans les articles 350, 264 et 288, du Code pénal, des peines d'emprisonnement fermes sans autre forme de procès, de cinq (5) ans! C'est le maximum des peines que l'on rencontre sur le «tapis rouge» du législateur.

Les faits en eux-mêmes, se présentent comme suit: Tajeddine. H. est de retour chez lui, après un long séjour aux «4 Ha» d'El Harrach (Alger) pour un délit de sniff, en réunion, qui lui a valu un six mois ferme et une amende assez conséquente. Et que croyez-vous quelle est le genre de rencontre,que peut faire un ex-détenu, fraichement libre?

Un copain de cellule, pardi! En effet, Tajeddine tombe nez à nez avec son voisin et ex- compagnon d'infortune, Fadel. L. Un récidiviste qui adore l'intérieur des taules!

La discussion tourne autour des copains encore en détention, des récents événements, qui ont secoué la planète, le conflit Ukraine/Russie, étant le principal sujet des gens, après la hausse vertigineuse des prix! Evidemment, en évoquant les prix, on pense d'office à l'argent! Et les deux garçons aiment énormément le fric, surtout le fric facile! En parlant à bâtons rompus, on échafaude des plans pour un éventuel bon coup, contre la bijouterie du coin!

Alors, on discute autour des dinars, ces sacrés dinars, qui peuvent renverser les pupilles les plus solides! Aïe, aïe, aïe!