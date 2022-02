Depuis que nous essayons d'amener le citoyen sur le terrain, que la justice est une et indivisible, il y a quelques parents de justiciables qui nous rabattent le caquet par des infos époustouflantes, incroyables, telles celle d'un papa fortuné, qui aurait casqué une immense somme pour faire acquitter son rejeton, coupable d'un meurtre innommable, qui a bouleversé l'opinion publique!

Qu'il s'agisse d'un accident, ou d'une tentative de meurtre, les fades et inefficaces ragots de «café» et les signes qui sont maniés par les membres de la famille du défunt n'arriveront jamais à déstabiliser la sérénité des magistrat, surtout, faire plier la puissance de la justice! Chaque audience a ses spécificités. Le civil ne ressemble nullement au pénal. Les conseils qui font éclater au grand jour leur mécontentement, car il s'agit de la liberté des gens, bataillent jusqu'à l'obtention de leurs droits, i.e. Ceux du client qui reste aux yeux de son conseil, roi! Combien de justiciables ont dû se farcir des comparutions qui, n'auraient jamais dû avoir lieu! Des comparutions souvent appuyées de sévices, inutiles, que les avocats vont essayer de minimiser, à défaut de signaler à qui de droit, juste de quoi lever le client de la honte et des humiliations subies, durant l'instruction, ou pendant le procès!

À la chancellerie, on continue à ne plus fermer les yeux sur les dépassements de certains magistrats du siège, qui sont ainsi «blanchis» par le président du tribunal ou le procureur de la République en titre, qui, généralement, tentent d'étouffer dans l'oeuf l'incident d'audience, par le recours aux échappatoires enfantines, qui n'ont rien à voir avec l'esprit de justice et l'application de la loi.

Ainsi, la vigilance doit etre de mise, concernant les dépassements mettant en cause des gens. Mais certains, n'ayant cure des sentiments d'innocents justiciables, jetés en pâture au grand public, friand en petits et grands scandales quotidiens dans la juridiction la plus maudite du pays, continuent hélas de sévir.!