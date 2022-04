Un inculpé de hausse illicite des prix de produits de première nécessité, risque au moins, une grosse amende, si ce n'est une aussi grosse peine d'emprisonnement ferme, car avec tout ce qui se passe avec les spéculateurs de tous bords, l'Etat a décidé de sévir.

C'et ainsi qu'Amar.Z. le propriétaire d'un fonds de commerce, loué annuellement à Lamine.T. comparait pour le délit décrié par tout le monde, et salué par les seuls cupides et minables spéculateurs professionnels, à l'affût de tout arrivage! Prié de donner ses coordonnées, l'inculpé âgé de 81ans, répond, pour la fonction, qu'il est retraité.

La juge est perplexe: «Bien, je veux bien vous croire, mais retraité dans quelle secteur?

- Dans le front!», dit innocemment le vieux Amar qui est étonné d'entendre la présidente de la section pénale questionner, tout bas, presqu'entre les lèvres, «front?», tout simplement. Devant le faut que la juge n'ait pas répondu de suite à l'inculpé, il lance haut et fort: -«Il y a un problème m'dam?

-Et comment! Le front, quel front? Il y a le front du visage, de mer, de combat, d'attaque, mener de front, et... Elle n'a pas fini d'égrener la liste de tous les fronts, qu'Amar la fait sursauter!!

-Ben, ma fille, et le grand et historique «Front de Libération nationale», grâce à qui, aujourd'hui, vous êtes bien installée, en train de m'interroger sur quelque chose que je n'ai jamais commis, ça vous dit?», déclare sincèrement et héroïquement, l'inculpé. La présidente sourit et dit entre ses fines mâchoires: «Vous étiez donc permanent dans une kasma, c'est bien ça?

Non, Mme la présidente, permanent au siège central, ensuite, place Emir Abdelkader, puis, au Palais du gouvernement, et enfin, avenue Zighout Youcef,Alger!».

Les débats reprirent de plus belle et notre brave retraité «FLN» de sourire longuement devant une assistance hilare!