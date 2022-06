Linda Saâdeloud présidait impérialement, aux destinées de la Section correctionnelle du tribunal de Boudouaou (cour de Boumerdès) - aujourdd'hui, elle est avocate, et quelle avocate, svp!

Déjà, lorsqu'elle était une bonne magistrate, elle se chargeait de rendre justice, propre et, sans qu'il n'y ait de mécontents, ni de... Elle remettait, d'abord, de l'ordre dans la salle d'audience. Elle n'était jamais pressée d'entendre un inculpé lourdaud et faisait preuve d'une intelligence à toute épreuve!

Un matin, elle cria sa colère - même si c'est déconseillé aux magistrats de se mettre dans une mauvaise posture- plus que légitime à l'encontre d'un détenu qui ne voulait visiblement pas être entendu. Alors, à chaque audience, il changeait de conseil qui s'avançait de la magistrate, et demandait un report, accordé évidemment, par la juge. Mais, à la troisième tentative, elle avait feint une colère, avant de s'écrier: «Allons, allons, ne profitez pas de la magnanimité du tribunal pour retarder la tenue du procès! » Sàadeloud s'était étonnée du fait qu'au début de chaque audience, un avocat se présentait pour se déconstituer et laisser sa place à un autre conseil, qui est aujourd'hui, très motivé pour plaider la cause. Sàâdeloud, la mûre présidente qui connaî la «musique» des déconstitutions à la barre, le fait savoir aux présents: « Je suis outrée, certes, mais je ne veux pas que l'on me prenne pour ce que je ne suis pas! Qu'on se le dise: attention, messieurs-dames, c'est le dernier renvoi!»

Cet avertissement est déjà connu à la chancellerie qui a déjà eu affaire à cette dame de « fer» qui n'a jamais froid aux yeux, lorsqu'il s'agit de l'honneur du nom qu'elle porte avec fierté!

Un nom qui n'a donné avant elle, l'excellente magistrate, que des médecins, des ingénieurs, des informaticiens, des chercheurs, en un mot: des cracks! «J'ai jeté l'éponge, parce que je ne supporte pas la trahison!

L'adultère n'a aucune chance de passer chez moi! J'ai choisi la justice, pour la rendre dans les règles de l'art!

Pas pour la rendre sous la dictée, d'un idiot parachuté!», bien dit Linda Saàdeloud, et très bien dit, exquise Me!