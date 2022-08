Les accusés et inculpés de l'affaire dite, «Sonatrach» se retrouvent, malgré eux, en congé de détente, en cette mi-août 2022. Devant être rejugés le 23 juin dernier par le trio, Naïma Dahmani - Lebbez Boumediene - Djaouida Hamzaoui, les accusés et inculpés durent déchanter, et se résignèrent à attendre la prochaine session 2022/2023, pour connaître enfin leur (peut-être) destin final.

Le 24juin 2022, ils se réveillèrent, affolés de devoir attendre encore, au moins, un semestre pour le procès. De Med Méziane, l'ex-P-DG de Sonatrach, à Med Chaouki Rahal, ce grand cadre de la 1ère société en Algérie, tous les accusés et inculpés ne font qu'un seul beau rêve: c'est d'en finir avec ce maudit dossier qui les a vus être interrogés, malmenés, ballotés, transportés, avoir monté et descendu* des centaines et des centaines de marches d'escaliers, sombres, ténébreux, noirs, si noirs, qu'il arrivait parfois à certains d'entre eux de les voir... «Blancs»!

Bref, ils ont tout fait sauf «rire» ni même «sourire». Ils ont raté mille et une fêtes, religieuses, nationales, familiales et même «amicales»! D'ailleurs, certains d'entre ces valeureux et précieux cadres, ont perdu toute notion d' «amitié», parce qu'un accusé-détenu n'a plus de camarade,de compagnon, encore moins d'ami! Le seul temps passé avec les seuls avocats, permet de savoir les tortures morales infligées par ce dossier créé de toutes pièces parce qu'on voulait, à un moment de la vie de notre pays, avoir fait chuter le régime d'Abdelaziz Bouteflika, et donc, frapper là où ça faisait mal, d'abord, faire enfermer Chakib Khelil, l'ex-puissant et craint ministre de l'Energie et des Mnes, et alors, entendre et arrêter Med Meziane, le compétent et rigoureux, P-DG de Sonatrach, son 1er adjoint, Belgacem Boumediene, et tout l'organigramme de l'immense société-mère! La théorie du domino a bien fonctionné, mais s'est heurtée à la résistance des accusés qui n'avaient rien à ajouter de plus que ce qu'ils savaient! «Ils n'étaient au courant de rien des activités de Chakib Khelil, et donc ne pouvaient inventer des accusations gratuites!», a déclaré le bâtonnier Abdelmadjid Silini.