Les mauvais traitements subis par les enfants, adolescents et même par les femmes mariées sont un véritable casse-tête pour les associations de bienfaisance. Chez nous, les causes sont multiples, elles présentent des raisons que parfois seule la... raison rejette. Elles sont comme freinées dans leur désir d'aller au bout de leurs récits et se reprennent vite juste pour ne pas oublier la suite de leurs déclarations. Ce qui tue ici encore, c' est le père de G.M. qui s'est remarié avec une jeune fille de 25 ans, plus jeune que sa mère de 19 ans; c'est la maman qui a plié bagage et qui vit depuis entre quatre grandes cités de l'Est, la laissant dans des conditions, on ne vous dit pas! La mère qui s'enfuit, laissant derrière elle, sa fillette unique, livrée à tous les coups bas par des gens sans coeur et sans scrupules, est responsable de tous les malheurs de sa famille. C'est malheureux de faire des enfants et de les laisser tomber quitte à les voir meurtris, ballottés, humiliés, battus, violés et même violentés. On n'avait pas à faire des poupons, dans ce cas là! Un enfant, on l'a ou on ne l'a pas!