La nouvelle est tombée vendredi soir, depuis Chlef, sa ville natale, annonçant le décès subit, de Hadj Moustafa Mokrane, directeur des moyens généraux et des finances, au ministère de la Justice! Nommé aux lieu et place de son ancien patron, Salim Ladaouri, aujourd'hui, emprisonné pour une histoire qui ne tient pas debout, Hadj Mokrane travaillait dur et sec, surtout depuis 2019, année des arrestations des cadres du ministère de la Justice incriminé, et qu'il n'arrivait pas à comprendre le pourquoi de ce dépassement, Hadj Mokrane croyait en la justice, et rien qu'en y pensant, il se donnait à fond, pour le renom de la magistrature. Administrateur hors pair, doté d'une personnalité à faire rougir d'impuissance, des ministres, il avait accompagné l'ancien procureur général d'Oran, durant 30 mois, puis d'Alger, à partir de 2007, Belgacem Zeghmati, qui deviendra, en 2019, ministre de la justice, garde des sceaux, après sa mise à l'écart par le régime de Bouteflika, en 2015. Lorsqu'il sera appelé à Alger, en qualité de secrétaire général de la cour d'Alger, Hadj Mokrane se fit remarquer par sa classe, sa clairvoyance et sa compétence, dans les relations avec les chefs de cours notamment. Il avait pris quelques jours en fin d'année 2021, pour avoir contracté le Coronavirus, qui laissera hélas, des traces qui feront que le pauvre Hadj Mokrane subisse une intervention chirurgicale, la semaine dernière, et qui le laissera inerte, jusqu'à vendredi dernier, lorsque son coeur flanchera, et Hadj Mokrane, avec! Contacté, bouleversé et écrasé de chagrin, au plus haut point, Belgacem Zeghmati, son ancien patron et ami a déclaré: «Toute mon affliction et ma double douleur d'avoir perdu un grand ami et un franc collaborateur de 15 longues années», qu'il n'est pas prêt d'oublier de sitôt! À toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléances! Qu'Allah l'accueille dans Son Vaste Eden, donne du courage et de la patience à sa famille. À Allah, nous appartenons, à Lui, nous revenons!