Il arrive de temps à autre que cet espace revienne des années après, sur un malheureux évènement chaud, voire brûlant, à l'époque du gourdin, des viles actions, souvent gratuites, dépassements, des détentions arbitraires, abusives etc.

Il y avait une époque à laquelle notre génération a assisté, mais alors une période, normalement à oublier. Mais les victimes traumatisées à vie, de tous ces trucs, sont - elles prêtes à passer l'éponge?

La question reste à poser!

Ne dit-on pas dans notre société, qu'il ne faut jamais retourner, ou même manipuler le couteau dans la plaie?

Il y a des moments dans le quotidien d'un magistrat, où il faut impérativement regarder dans le rétroviseur afin de tourner et retourner ce qui ne va pas dans sa conduite!

Une conduite souvent criblée d'instructions qui, une fois appliquées, font honte à ceux qui les dictent, et à ceux qui les reçoivent!

C'est pourquoi, lorsqu'un justiciable vient se plaindre d'un comportement donné, il faut réfléchir à deux fois avant de le reprendre et dénoncer le forfait dont il a été victime. C'est vraiment difficile d'écouter ces nombreuses et malheureuses victimes de déni de justice et encore plus ardu, de les aider à trouver l'éblouissante lumière dans le sombre couloir, de la claire vérité.