Notre perle du samedi 27 mars 2021, nous a valu quelques gentilles critiques émanant de magistrats en retraite et même en exercice où ils mettent l'accent sur l'indépendance de la justice, dans son tout: «Vous ne pouvez pas soulever les problèmes du ministère public, s'il n'y a pas encore le véritable concept de l'indépendance de la justice, i.e. Celle du juge du siège! Les procureurs sont bien lotis car, tout ce qu'ils font ou disent n'est que l'expression du «pouvoir en place» et c'est ainsi que le ministre de la Justice demeure le 1er procureur du pays! Seule une loi peut l'en déloger! Signalons néanmoins, pour une forte avancée dans l'indépendance de la justice, l'élimination de toutes les circulaires n'émanant pas du ministère de la Justice, mais de cercles proches du président de la République, qui, sous le prétexte de «conseillers» en matière de justice, sortent de leurs sacs, des trucs qui ne vont pas avec la volonté d'Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, qui tient absolument, à venir à bout de toutes les barrières qui empêchent la route vers l'indépendance de la justice via la concrétisation des décisions de justice, pondues par des arrêts rendus au nom du peuple algérien! Sinon, à quoi servent ces arrêts? Où irait donc, l'obstination des juges du siège qui vont parfois buter contre les mains expertes des spécialistes de l'intervention, malgré toutes les précautions prises par la chancellerie?

Il faut être clair et préciser que Belgacem Zeghmati, le ministre de la Justice, est connu, lorsqu'il occupait le sensible poste de procureur général à Batna, Sétif, Oran et surtout Alger d'où il a été délogé d'une manière qui lui a fait regretter de s'être enfoncé, en 1983, dans l'antre de la magistrature, qu'il ne pouvait souffrir de voir la médiocrité du secteur, s'installer confortablement au sein du seul secteur à même de ramener la crédibilité du pouvoir en place! Oui, mesdames et messieurs les conseillers auprès du président de la République, il est temps pour tout le monde, armée et peuple, de comprendre une bonne fois pour toutes, que sans une vraie justice propre, le pays ira droit vers un ravin sans fond! Peu importe ce que l'on pense de cette perle, c'est là l'unique et mielleuse vérité, qui permettra au peuple de savourer la vie, car la justice sera enfin là, debout et garante d'une Algérie nouvelle, à défaut, nous aurons veillé pour une libre justice, et tiré la sonnette à temps!!!