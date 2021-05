Dans l'optique de la livraison imminente des logements sociaux réalisés au niveau du pôle urbain Ighzer Ouazarif au profit des sinistrés du dernier séisme survenu le 18 mars dernier dans la wilaya de Béjaïa, le secrétaire général du ministère de l'Habitat s'est montré satisfait de l'état d'avancement des travaux au cours d'une visite qu'il a effectuée avant-hier sur le site en compagnie des autorités de la wilaya de Béjaïa. Une réunion de coordination a regroupé le wali, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le président de l'APW ainsi que tous les intervenants dans le cadre des travaux de viabilisation du nouveau pôle urbain Ighzer Ouzarif. Cette réunion a permis d'examiner l'état d'avancement des travaux de viabilisation en cours au niveau du pôle urbain. Les besoins de ce site en matière d'équipements publics, les structures commerciales d'accompagnement, tout comme ceux en relation avec l'hygiène et la collecte des déchets ménagers ainsi que l'installation des relais des opérateurs de téléphonie mobile, le plan de circulation du transport urbain ainsi que les stations de taxi ont été examinés minutieusement pour permettre une livraison des logements dans les meilleures conditions. D'ailleurs, «des instructions ont été données aux directeurs de l'exécutif concernés afin de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en oeuvre rapide des décisions arrêtées et veiller à la concrétisation des objectifs fixés dans les délais impartis», indique un communiqué de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. La veille du déplacement du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, le chef de l'exécutif de la wilaya a effectué une visite d'inspection au niveau de ce site pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux d'aménagement de la voirie, de tout ce qui constitue les voies d'accès vers les logements prévus pour la livraison. Il s'agit, notamment des axes routiers, des bordures de la chaussée, des caniveaux, la mise en place du réseau de gaz ainsi que les travaux de réalisation des bassins de décantation. Il ne reste plus que le raccordement de ces appartements au réseau de gaz, qui sera effectué sous peu. Il est utile de rappeler que ces mêmes unités ont été raccordées dans un délai record aux réseaux d'électricité et d'alimentation en eau potable. Il faut dire qu'en l'espace de deux mois, un travail colossal a té réalisé en la matière. En d'autres temps cela prendrait plus d'une année si on considère la cadence de réalisation des logements à Béjaïa. Autant d'activités qui augurent d'une livraison immédiate de milliers de logements tous types confondus. On parle avec insistance de 5 000 unités, dont 2.000 logements sociaux au profit des demandeurs de la commune de Béjaïa, déjà retenus sur la liste des prébénéficiaires. L'urgence, va de soi est orientée vers les familles sinistrées des suites du séisme au 18 mars dernier